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Сирський і начальник Генштабу Франції обговорили ситуацію на сході України

Головком ЗСУ повідомив, що наразі там ситуацію вдалося стабілізувати.

Сирський і начальник Генштабу Франції обговорили ситуацію на сході України
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: armyinform.com.ua

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Франції Тьєрі Бюркаром.

Про це йдеться в дописі на сторінках Сирського у соцмережах.

Головком проінформував Бюркара про ситуацію на полі бою. Зокрема, про те, що на даний момент Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку на сході України.

"Подякував уряду Французької Республіки та французькому народові за постійну та послідовну підтримку України. Окремо висловив вдячність за надану допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції", - додав Сирський.

  • Британське Міноборони 21 березня повідомило. що в останні тижні просування Росії сповільнилося, ймовірно, частково через великі втрати, які ворог зазнав на Авдіївському напрямку під час наступу. Окупанти продовжують концентрувати свої операції в Донецькій області на сході України, досягши незначних успіхів.
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