Двоє топпосадовців часів Януковича Дмитро Табачник і Дмитро Ворона отримали заочні вироки

Також у засуджених конфісковано їхнє майно на понад 200 млн грн.

Служба безпеки України повідомила, що 15 років тюремного ув’язнення заочно отримав ексміністр освіти та науки Дмитро Табачник і 12 років заочно – колишній очільник Державної реєстраційної служби Дмитро Ворона.

Також у засуджених конфісковано їхнє майно на понад 200 млн грн.

Обидва зловмисники переховуються на території РФ і тимчасово окупованій території України, де проводять підривну діяльність проти нашої держави.

Вони перебувають на прямому зв’язку з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсб Олегом Козловим. За його координації Табачник регулярно надавав окупантам власні прогнози щодо розвитку суспільно-політичної ситуації в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також за вказівкою агресора він консультував гауляйтерів Сальдо і Балицького з питань проведення псевдореферендумів у тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

Ще одним завданням Табачника було надання місцевим колаборантам «методичної» допомоги з переформатування освітньої галузі за російськими «стандартами».

За співпрацю з окупантами ексміністра призначили «радником» Балицького та включили до складу місцевого осередку путінської партії «Єдина Росія».

Як встановило розслідування, Ворона також був радником Балицького. Саме він підготував звернення до очільника Кремля, в якому пропонував нагородити російських військових та колаборантів, що брали учать у захопленні частини території на півдні України.

Також він допомагав загарбникам створювати окупаційні органи РФ, зокрема формувати «штат» однодумців.

Згодом він став «сенатором РФ від Запорізької області» та переїхав до Москви.

Крім того, обидва зрадники причетні до численних фактів розграбування майна місцевих аграріїв та захоплення їхніх підприємств.

На підставі зібраних доказів суд визнав Табачника та Ворону винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

⁠ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення засуджених до відповідальності. СБУ зазначає, що зловмисників буде знайдено і покарано.

Нагадаємо, минулого місяця 15 років тюрми заочно отримав проросійський блогер Юрій Подоляка. Він, зокрема, причетний до коригування масованих ракетно-артилерійських атак Росії по Миколаївщині.