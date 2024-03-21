Українці вважають, що рівень корупції у 2023 році зріс, - опитування

Українці вважають, що рівень корупції в країні у 2023 році зріс, а відповідальність за подолання корупції насамперед лежить на главі держави, Офісі президента, Національному антикорупційному бюро та Верховній Раді.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Info Sapiens на замовлення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), передає "Інтерфакс-Україна".

"Цього року більшість населення – 61,2% – вважає, що рівень корупції зріс. Серед бізнесу таких 46,3%. Бізнес оптимістичніше сприймає ситуацію, аніж населення", - прокоментував результати дослідження керівник Info Sapiens Дмитро Савчук.

Щодо безпосередньо відповідальних за корупцію в Україні, то і населення (47,5%), і бізнес (48,3%) покладають відповідальність на найвище керівництво держави, зокрема, на главу держави та Офіс президента. На другому місці у градації відповідальних за подолання корупції, як свідчать результати дослідження, є НАБУ – таку думку висловили 36,9% респондентів. Бізнес, у свою чергу, ставить на друге місце у сфері відповідальності Верховну Раду – 39,2% опитаних.

Оцінюючи діяльність органів держвлади, які так чи інакше відповідальні за боротьбу з корупцією, українці повернулися до результатів довоєнного періоду. Так, на думку громадян найефективнішим у подоланні корупції є СБУ (20,29%), потім – президент, а власне антикорупційний орган – НАБУ – займає третю сходинку. Найменш ефективним органом (у боротьбі з корупцією) населення вважає Верховну Раду.

У 2022 році українці відзначали стрибок ефективності роботи всіх органів влади.

Щодо сфер, у яких передусім необхідно боротися з корупцією, то, на думку українців, це - судова влада. З цією думкою погоджується половина всіх респондентів, і цей показник зріс порівняно з минулим та позаминулим роком.

"Зростання неприйняття корупції населенням. Це є одним із ключових аргументів, який є основою формування у людей нульової толерантності в цілому", - зазначив голова НАЗК Віктор Павлущик.

Другий важливий момент, за його словами, – це ставлення населення до викриття корупції. "Відповідно до даних опитування, викривачі корупції – це люди, які приносять користь", - сказав він.

При цьому голова НАЗК наголосив, що це соцдослідження допоможе виявити корупціногенні сфери, а результати дослідження будуть враховані при формуванні антикорупційної політики.

Дослідження проводилося у листопаді – грудні 2023 року соціологічною компанією Info Sapiens на замовлення НАЗК. Це п'ята хвиля загальнонаціонального дослідження комплексної оцінки корупційної ситуації в Україні. Дослідження включало репрезентативне опитування населення та представників бізнесу. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2500 українців серед населення країни на територіях, підконтрольних українській владі. Із 2100 представниками бізнесу проводились телефонні інтерв'ю.

Нагадаємо, що на початку року група послів G7 з підтримки України озвучила свої пріоритети на 2024 рік. Це - реформи силових структур і боротьба з корупцією.