У цей час на зміні було 99 людей. Вони не постраждали.

Під час ракетної атаки на Київ вранці 21 березня була пошкоджена будівля складу інтернет-магазину Rozetka.

Про це повідомив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

"Сьогоднішня атака на Київ не пройшла непоміченою для Rozetka. На фото - наш склад, вірніше те, що від нього залишилося. Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари (пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками). Але головне - на зміні було 99 людей. Вони не постраждали. Дякую нашій службі безпеки, яка розробила протоколи щодо атак і змушує усіх дотримуватися правил. Люди були в бомбосховищі й завдяки цьому залишилися неушкодженими", - написав він у фейсбуці.

Фото: Rozetka Будівля складу Rozetka

Фото: Rozetka

Онлайн-магазин електроніки та побутової техніки Rozetka засновано у 2005 році в Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними. Пізніше співвласником компанії став фонд під управлінням Horizon Capital. Компанія наразі розвиває мережу власних магазинів.