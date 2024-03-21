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Під час ракетної атаки росіян на Київ пошкоджена будівля складу Rozetka

У цей час на зміні було 99 людей. Вони не постраждали.

Під час ракетної атаки росіян на Київ пошкоджена будівля складу Rozetka
Фото: Rozetka

Під час ракетної атаки на Київ вранці 21 березня була пошкоджена будівля складу інтернет-магазину Rozetka.

Про це повідомив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

"Сьогоднішня атака на Київ не пройшла непоміченою для Rozetka. На фото - наш склад, вірніше те, що від нього залишилося. Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари (пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками). Але головне - на зміні було 99 людей. Вони не постраждали. Дякую нашій службі безпеки, яка розробила протоколи щодо атак і змушує усіх дотримуватися правил. Люди були в бомбосховищі й завдяки цьому залишилися неушкодженими", - написав він у фейсбуці.

Будівля складу Rozetka
Фото: Rozetka
Будівля складу Rozetka

Фото: Rozetka

Онлайн-магазин електроніки та побутової техніки Rozetka засновано у 2005 році в Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними. Пізніше співвласником компанії став фонд під управлінням Horizon Capital. Компанія наразі розвиває мережу власних магазинів.

  • Сьогодні вранці росіяни атакували Київ ракетами. Були падіння уламків у Шевченківському, Подільському та Святошинському районах, пошкоджені житлові будинки. Постраждали 13 людей. Госпіталізували чотирьох.
  • Унаслідок атаки постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують харчову безпеку столиці. Це - ТОВ "Столичний млин", ТОВ "Київтранслогістик", які постачають сировину та здійснюють перевезення до стратегічних виробничих підприємств, серед яких - провідний постачальник хліба у Києві та Київській області - ПрАТ "Київхліб". Уражені комплекс елеватора, а також територія, будівлі та понад 50 одиниць автотранспорту.
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