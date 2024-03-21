На Волині директора національного парку підозрюють у завданні 16,5 млн грн збитків через незаконну порубку лісів

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також відсторонення директора парку від займаної посади.

На Волині директора Ківерцівського Національного природного парку “Цуманська пуща” підозрюють у завданні 16,5 млн грн збитків через незаконну порубку лісів, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, посадовець у липні 2023 року за попередньою змовою із власником одного із волинських деревообробних підприємств забезпечив незаконну порубку дерев на території заповідного урочища.

До оборудки залучили найманих працівників, які не були обізнані про протиправність їхній дій.

Загальна суму заподіяних державі збитків становить понад 16,5 млн грн.

Спільнику посадовця також повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев на території природно-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

У січні Офіс Генпрокурора повідомив, що на Одещині посадовця філії “Ананьївське лісове господарство” ДП “Ліси України” підозрюють у видачі дозволів на незаконну порубку лісу в Національному парку “Куяльницький”, який є об’єктом природно-заповідного фонду. Збитки оцінили в 145 млн грн.