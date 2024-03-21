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Під час “виборів Путіна” росіяни скидали гроші на дрони для ГУР

"Це найкраща інвестиція у вільне майбутнє росії, яке може настати лише у разі цілковитого знищення та демонтажу терористичного режиму в кремлі".

Під час “виборів Путіна” росіяни скидали гроші на дрони для ГУР
Фото: ГУР МО

Під час міжнародного благодійного збору на закупівлю чергової партії ударно-розвідувальних безпілотників “Сич” для підрозділів ГУР МО України найактивнішими виявились громадяни Росії, — пише пресслужба ГУР МО.

Зазначається, що за чотири дні, до волонтерської акції, яку проводить телеканал "Freedom", долучилося майже 3000 людей. З них ― 1538 росіян, зокрема 200 москвичів, які відсканували qr-код із екранів своїх телевізорів та ґаджетів.

"Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих “виборів путіна”. Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави. Це найкраща інвестиція у вільне майбутнє росії, яке може настати лише у разі цілковитого знищення та демонтажу терористичного режиму в кремлі.", — пише пресслужба ГУР.

Також відомо, що до міжнародного збору на БПЛА “Сич” для воєнних розвідників також долучились українці, які перебувають за кордоном, громадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав.

Реквізити для збору можня знайти ТУТ.

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