Спікер Палати представників США Джонсон пообіцяв не зволікати з розглядом допомоги союзникам

До законопроєкту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США законодавці, ймовірно, перейдуть після 8 квітня.

Основним пріоритетом Конгресу США є погодження бюджету уряду Сполучених Штатів на 2024 рік, і це питання вже майже вирішене.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

“Після розв'язання бюджетних питань, "переведемо увагу на це (додаткову допомогу американським союзникам - ред.) і не зволікатимемо з цим", – заявив спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон.

Бюджет має бути схвалено Конгресом до 22 березня, щоб уникнути шатдауна. Втім, за словами Джонсона, бюджетні питання вже практично погоджені. Вони мають бути проголосовані вже на цьому тижні, хоча цьому передували "суворі перемовини".

Після 22 березня у засіданнях Палати представників починається двотижнева перерва. Тому до законопроєкту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США законодавці, ймовірно, перейдуть після 8 квітня.

При цьому поки немає гарантій, що, винісши на розгляд, законодавці одразу проголосують за допомогу.

"Зараз не йдеться про механізм фінансування конкретно України. Ми говоримо про весь пакет додаткового фінансування для партнерів. Я думаю, що у свідомості багатьох людей є велика різниця між летальною допомогою для України та гуманітарною складовою. Також зараз багато обговорюють REPO Act, - законопроєкт який дозволить використовувати конфісковані активи російських олігархів і таким чином, частково оплачувати допомогу Україні. Крім того, обговорюється концепція надання допомоги в кредит", - сказав Джонсон.

Він запевнив, що розуміє важливість надіслати світові потужний сигнал про те, що США підтримують своїх союзників і не можуть дозволити терористам і тиранам крокувати світом.

Колишня спікерка Палати представників демократка Ненсі Пелосі закликала винести на голосування погоджений Сенатом законопроєкт. Водночас, за її словами, демократи можуть підтримати й альтернативний законопроєкт допомоги Україні.

Але лідери демократів та республіканців у Сенаті наполягають на погодженні саме сенатської версії допомоги Україні та партнерам. Вона вже пройшла голосування та отримала 70 голосів двопартійної підтримки.

Допомога США для України