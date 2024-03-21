Австрія виступила проти використання заморожених активів РФ для озброєння України

Канцлер Австрії Карл Негаммер перед самітом лідерів ЄС заявив, що Відень виступає проти ідеї використання прибутків від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на комертар Негаммера

Канлер Австрії негативно відреагував на пропозицію Єврокомісії передати прибутки від заморожених російських активів на закупілю зброї для України.

За словами Негаммера, Відень підтримує ідею використання цих коштів на відбудову України, але проти, щоб їх використали на фінансування військової допомоги.

"Для нас як для нейтральної держави має бути забезпечено, щоб гроші, де ми даємо згоду, не передавали на зброю і боєприпаси. Спочатку обговорювалось, що вони будуть інвестовані у відбудову в Україні. Цю пропозицію я вважаю розумною", – заявив канцлер Австрії.