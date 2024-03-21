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Ізраїль заявив про ліквідацію 50 палестинських бойовиків у боях біля лікарні Шифа

Також ЦАХАЛ виявив інфраструктуру й сховище зброї терористів.

Ізраїль заявив про ліквідацію 50 палестинських бойовиків у боях біля лікарні Шифа
Лікарня аль-Шифа у Газі, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські військові заявили про ліквідацію 50 палестинських бойовиків протягом минулої доби в боях навколо лікарні аль-Шифа у Смузі Гази.

Про це пише Reuters.

Військові заявили, що продовжують “точну оперативну діяльність у лікарні Шифа”.

Окрім того, ЦАХАЛ повідомив, що виявив інфраструктуру й сховище зброї терористів. 

З початку операції в районі госпіталю знищено понад 140 терористів, додали в ізраїльській армії.

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  • У понеділок вранці Ізраїль оголосив нову операцію в районі найбільшого госпіталю міста Газа аль-Шифа. За словами військових, у лікарні базуються "високопоставлені терористи ХАМАС для проведення і сприяння терористичній діяльності".
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