Ізраїль заявив про ліквідацію 50 палестинських бойовиків у боях біля лікарні Шифа

Ізраїльські військові заявили про ліквідацію 50 палестинських бойовиків протягом минулої доби в боях навколо лікарні аль-Шифа у Смузі Гази.
Про це пише Reuters.
Військові заявили, що продовжують “точну оперативну діяльність у лікарні Шифа”.
Окрім того, ЦАХАЛ повідомив, що виявив інфраструктуру й сховище зброї терористів.
З початку операції в районі госпіталю знищено понад 140 терористів, додали в ізраїльській армії.
- У понеділок вранці Ізраїль оголосив нову операцію в районі найбільшого госпіталю міста Газа аль-Шифа. За словами військових, у лікарні базуються "високопоставлені терористи ХАМАС для проведення і сприяння терористичній діяльності".