Ізраїль заявив про ліквідацію 50 палестинських бойовиків у боях біля лікарні Шифа

Ізраїльські військові заявили про ліквідацію 50 палестинських бойовиків протягом минулої доби в боях навколо лікарні аль-Шифа у Смузі Гази.

Про це пише Reuters.

Військові заявили, що продовжують “точну оперативну діяльність у лікарні Шифа”.

Окрім того, ЦАХАЛ повідомив, що виявив інфраструктуру й сховище зброї терористів.

З початку операції в районі госпіталю знищено понад 140 терористів, додали в ізраїльській армії.