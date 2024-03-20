Британія доставила до Гази свій найбільший гуманітарний вантаж, якого має вистачити на 275 000 людей

Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року

Велика Британія доставила до Смуги Гази свій найбільший гуманітарний вантаж – близько 2000 тонн їжі. Про це з посиланням на британське міністерство закордонних справ пише CNN.

Допомога приїхала наземних йорданським коридором. Очікується, що її отримають понад 275 000 людей (при населенні в понад 1,5 млн).

Вантаж включає борошно для пекарень та готову їжу в продовольчих наборах.

"Продовольчі набори будуть використані для того, щоб нагодувати понад 275 тис. людей у Газі. Кожен продуктовий пакет розрахований на сім’ю з п’яти осіб і складається з овочевих, м’ясних і рибних консервів, фінікових батончиків. Посилка може задовольнити половину добової потреби в калоріях сім'ї протягом 15 днів", – повідомили в МЗС.

Поставка доповнює попередню партію у 150 тонн предметів допомоги, фінансованих Великою Британією, включно з ковдрами та наметами, які прибули минулої середи.

Фото: CNN