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Британія доставила до Гази свій найбільший гуманітарний вантаж, якого має вистачити на 275 000 людей

Його доставили йорданським наземним коридором. 

Британія доставила до Гази свій найбільший гуманітарний вантаж, якого має вистачити на 275 000 людей
Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Велика Британія доставила до Смуги Гази свій найбільший гуманітарний вантаж – близько 2000 тонн їжі. Про це з посиланням на британське міністерство закордонних справ пише CNN.

Допомога приїхала наземних йорданським коридором. Очікується, що її отримають понад 275 000 людей (при населенні в понад 1,5 млн).

Вантаж включає борошно для пекарень та готову їжу в продовольчих наборах.

"Продовольчі набори будуть використані для того, щоб нагодувати понад 275 тис. людей у Газі. Кожен продуктовий пакет розрахований на сім’ю з п’яти осіб і складається з овочевих, м’ясних і рибних консервів, фінікових батончиків. Посилка може задовольнити половину добової потреби в калоріях сім'ї протягом 15 днів", – повідомили в МЗС.

Поставка доповнює попередню партію у 150 тонн предметів допомоги, фінансованих Великою Британією, включно з ковдрами та наметами, які прибули минулої середи.

Фото: CNN

  • В ООН вважають, що Ізраїль може використовувати голод у Смузі Гази як метод війни, що є воєнним злочином. 
  • Після того, як Ізраїль розгорнув наземну операцію в Смузі Гази у відповідь на напад ХАМАС, цивільне населення включно з дітьми зіткнулося з гострою нестачею найнеобхідніших речей. Найгірша ситуація з продовольством – на півночі Смуги. При цьому доставка гуманітарної допомоги ускладнена, а часом і неможлива. Штати розкидали гуманітарну допомогу над Газою з літаків.
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