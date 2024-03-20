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Канада завершила ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Україною

Сенат провів заключне третє голосування, після чого документ практично одразу підписала генерал-губернаторка.

Канада завершила ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Україною
Парламент Канади
Фото: EPA/UPG

Парламент Канади остаточно ратифікував угоду про вільну торгівлю з Україною. Сенат підтримав документ у третьому, заключному читанні.

Як пише Укрінформ, вже за лічені хвилини після цього генерал-губернаторка (офіційна представниця короля Чарльза ІІІ, який є главою держави - ред.) Мері Саймон поставила під угодою свій підпис, який дозволяє новим торговельним нормам набути чинності. Втім спершу Верховна Рада України теж повинна завершити ратифікаційний процес.  

Нова угода охоплює не лише товари, але й сферу надання послуг, інвестиції, комунікації та інші перспективні інноваційні сфери. Про розширення попереднього документа, який діяв з 2017 року, минулоріч домовилися прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та Президент України Володимир Зеленський.

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