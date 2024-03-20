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Фінляндія очолила світовий рейтинг щастя​ сьомий рік поспіль. Україна - на 105 місці

США і Німеччина вперше випали з першої двадцятки з часу публікації першого звіту більше 10 років тому.

Фінляндія очолила світовий рейтинг щастя​ сьомий рік поспіль. Україна - на 105 місці
Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

Фінляндія сьомий рік поспіль очолила світовий рейтинг щастя. На другому місці знаходиться Данія, за якою слідують Ісландія, Швеція та Ізраїль, утворюючи верхню п'ятірку найщасливіших країн світу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на звіт World Happiness Report.

Водночас зростання відчуття нещастя, особливо серед молоді, призвело до того, що інші західні країни опустилися в рейтингу. Так, США і Німеччина вперше випали з першої двадцятки з часу публікації першого звіту - більше 10 років тому. 

Їх місце зайняли Коста-Ріка і Кувейт на 12 і 13 місцях відповідно. Сербія, Болгарія і Латвія повідомили про найбільше зростання рівня щастя. Афганістан перебуває на останньому місці.

Україна зайняла 105 місце.

Звіт ґрунтується на даних глобального опитування людей у понад 140 країнах світу. Країни ранжуються за рівнем щастя на основі їхніх середніх оцінок життя за три попередні роки, в цьому випадку – з 2021 по 2023 рік. До уваги беруть такі фактори, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, тривалість здорового життя, свобода, щедрість і корупція.

Оприлюднення звіту збігається з Міжнародним днем щастя, який відзначають 20 березня.

Нагадаємо, що в 2021 році Україна увійшла у п’ятірку найнещасніших країн світу.

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