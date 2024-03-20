Трамп може депортувати принца Гаррі зі США у разі перемоги на виборах

Дональд Трамп пообіцяв, що у разі перемоги на президентських виборах він буде проводити міграційну політику, яка не робитиме винятків ні для кого - навіть для особи королівської крові.

Яке пише The Independent, йдеться про справу британського принца Гаррі, який у своїй скандальній автобіографії "Зайвий" зізнається у вживанні наркотиків. Згідно з американським законодавством, особа, яка вчиняла злочин, має вказати це, подаючи документи на отримання візи. Проте син монарха Сполученого Королівства цього не зробив. Адміністрація Джо Байдена вважає, що уривки з книги не можна вважати доказом протиправних дій.

За словами Трампа, якщо принц справді брехав при отриманні дозволу на проживання у США, то для нього "не має бути жодних привілеїв і буде вжито відповідних заходів". З чого можна зробити висновок, що в разі повернення республіканця до Овального кабінету на Гаррі може чекати депортація.