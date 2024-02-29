Принц Гаррі програв суд щодо охорони його родини

Син Чарльза ІІІ не згоден з тим, що британська поліція менше піклується про його безпеку після відмови від обов'язків члена королівської родини.

Гаррі, герцог Сассекський, не зміг переконати Високий Суд Великої Британії повернути йому рівень охорони члена королівської родини. Після відмови принца та його дружини Меган Маркл виконувати палацові обов'язки уряд дозволив поліції вживати менше заходів щодо їхньої безпеки - і це рішення Феміда назвала законним.

Як повідомляє BBC, Гаррі мотивував звернення до суду тим, що його родина наражається на серйозні ризики, навіть не будучи офіційно залученими до королівських заходів. Адвокати наголошували, що принц не вимагає для себе надзвичайного ставлення, а просто намагається відновити справедливість.

Проте ці аргументи суддів не переконали. У Гаррі залишається право на апеляцію, яким він, найімовірніше, скористається.

Журналісти припускають, що саме небажання уряду надавати принцові достатній рівень охорони вплинуло на його рішення доволі рідко відвідувати Сполучене Королівство.