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Польща готова на певний час закрити кордон для агропродукції з України, - Туск

При цьому прем'єр наголосив, що країни мають знайти довгострокове рішення.

Польща готова на певний час закрити кордон для агропродукції з України, - Туск
Прем'єр Польщі Дональд Туск
Фото: ОПУ

Варшава веде переговори з Києвом про тимчасову заборону на переміщення товарів через кордон.

Про це повідомило польське Radio RMF з посиланням на голову польського уряду Дональда Туска, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми з представниками української сторони обговорювали можливість тимчасового закриття кордону і припинення обміну товарами", - наводить радіо слова Туска.

При цьому він зазначив, що цей тимчасовий захід "став би болючим для обох сторін".

Очікується, що ці теми стануть предметом обговорення на зустрічі Туска з активом протестувальників-сільгоспвиробників, яка запланована на четвер. Коментуючи перспективи зустрічі, Туск зазначив: "Я не для того прем'єр, щоб Польща виходила з ЄС або блокувала б кордон з Україною".

"Я готовий до твердих рішень, якщо йдеться про кордон з Україною, але за попередньої домовленості з Києвом, щоб не було непотрібної напруженості. Ми маємо знайти довгострокове рішення", - наголосив він.

За словами Туска, можливо, варто вести мову про доплати за зерно, що дасть змогу збути польську продукцію якнайшвидше. При цьому він зазначив, що загалом Польща може зробити так, щоб польське зерно було б більш привабливим з точки зору ціни порівняно з українським.

Раніше Туск заявив, що Польща може накласти ембарго на інші групи українських продуктів у майбутньому. Адже, за словами прем'єра, українська продукція становить серйозну загрозу для польської економіки.

  • З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
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