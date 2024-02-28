Зеленський: Росія вчиться на зроблених в Україні помилках і в разі успіху під загрозою – Балтія, Молдова і Балкани

Росія вчиться на своїх помилках в Україні, вважає президент Володимир Зеленський. І вона буде дестабілізувати ситуацію надалі, якщо дати їй можливість політично вижити в цій війні.

У такому випадку РФ буде застосовувати іншу тактику: впливати на ті країни, де вона одразу може мати успіх. Переважно це – менші країни, сказав президент на брифінгу після саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Албанії.

"Тому під загрозою, я впевнений, і балтійські держави, і Молдова, і Балканські держави. Всюди Радянський союз мав присутність", – сказав він.

Албанський прем'єр Еді Рама зі свого боку додав, що для Путіна напад на Україну – це не лише про Україну, це атака на правила світового порядку, на демократичну спільноту.

Він додав, що загроза від Росії не полягає в тому, що її армія прийде на Західні Балкани, а в тому, що Путін підважує світовий порядок, базований на правилах.