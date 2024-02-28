СБУ вживає комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Голова окупаційної адміністрації Горностаївки на Херсонщині заочно отримав 10 років тюрми.

Про це повідомляє Херсонська ОВА із посиланням на СБУ.

Слідчі встановили, що після захоплення росіянами Каховського району, чоловік підтримав окупаційну владу та погодився на співпрацю. Колаборант очолив новостворений псевдоорган – «Горностаївську військово-цивільну адміністрацію».

Чоловік зобов’язував фізичних та юридичних осіб підпорядковуватися окупаційній адміністрації. Також брав участь в організації незаконного референдуму. У своїх висловлюваннях серед місцевих мешканців він дискредитував органи державної влади та виправдовував російську агресію.

На підставі зібраних доказів суд визнав Юрія Гранкіна винним за ч.5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Його вирок – десять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 15 років, з конфіскацією всього належного йому майна.

Засуджений нині перебуває на непідконтрольній Україні території. СБУ вживає комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, в Одесі до 15 років ув’язнення засудили ворожого агента за державну зраду. Засуджений також є підозрюваним у справі про заворушення “Антимайдану” 2 травня 2014 року в Одесі.