Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника
Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Комітет почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Дискусійні можуть вилучити
Комітет почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Дискусійні можуть вилучити
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
У розвідці попередили про масштабну спецоперацію РФ в Україні під назвою "Майдан-3"
У розвідці попередили про масштабну спецоперацію РФ в Україні під назвою "Майдан-3"
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
ГоловнаСуспільствоПодії

В Одесі рецидивіст під виглядом співробітника СБУ спробував відібрати у волонтера 50 тисяч доларів, зібраних для військових

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

В Одесі рецидивіст під виглядом співробітника СБУ спробував відібрати у волонтера 50 тисяч доларів, зібраних для військових
Фото: СБУ

СБУ заявила про затримання рецидивіста, якого підозрюють у тому, що він тероризував мешканців Одеси під виглядом правоохоронця. 

Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому», коли він посеред вулиці напав на місцевого волонтера та погрожував йому зброєю. Під час «нальоту» фігурант намагався відібрати у потерпілого 50 тис. американських доларів, які чоловік зібрав для українських захисників.

За даними слідства, зловмисник майже місяць ретельно готувався до злочину. Він вивчав розпорядок дня та маршрути пересування своєї жертви. У день пограбування «нальотчик» під’їхав до помешкання потерпілого і дочекався, коли той вийде з будинку. Потім грабіжник вдягнув балаклаву, дістав зброю і приставив її до голови чоловіка, вимагаючи віддати сумку з благодійними коштами.

Правоохоронці викрили злочинні наміри зловмисника ще на етапі підготовки нападу на волонтера. Це дозволило поетапно задокументувати незаконну діяльність фігуранта і затримати його.

Як встановило розслідування, затриманим є рецидивіст, який раніше вже відбував покарання за тяжкі злочини, зокрема розбій.

Встановлено, що «наводку» на потенційних жертв він отримував через власні зв’язки у кримінальних колах або діставав інформацію із соцмереж.

У ході слідчих дій у затриманого виявлено пістолет невідомого походження та гроші українських воїнів, які він намагався вкрасти у потерпілого.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, у Запоріжжі рекетири “вибивали” гроші з дружини загиблого воїна ЗСУ та погрожували вбити їхню дитину. Злочинне угруповання тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців Запоріжжя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies