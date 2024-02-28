Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

СБУ заявила про затримання рецидивіста, якого підозрюють у тому, що він тероризував мешканців Одеси під виглядом правоохоронця.

Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому», коли він посеред вулиці напав на місцевого волонтера та погрожував йому зброєю. Під час «нальоту» фігурант намагався відібрати у потерпілого 50 тис. американських доларів, які чоловік зібрав для українських захисників.

За даними слідства, зловмисник майже місяць ретельно готувався до злочину. Він вивчав розпорядок дня та маршрути пересування своєї жертви. У день пограбування «нальотчик» під’їхав до помешкання потерпілого і дочекався, коли той вийде з будинку. Потім грабіжник вдягнув балаклаву, дістав зброю і приставив її до голови чоловіка, вимагаючи віддати сумку з благодійними коштами.

Правоохоронці викрили злочинні наміри зловмисника ще на етапі підготовки нападу на волонтера. Це дозволило поетапно задокументувати незаконну діяльність фігуранта і затримати його.

Як встановило розслідування, затриманим є рецидивіст, який раніше вже відбував покарання за тяжкі злочини, зокрема розбій.

Встановлено, що «наводку» на потенційних жертв він отримував через власні зв’язки у кримінальних колах або діставав інформацію із соцмереж.

У ході слідчих дій у затриманого виявлено пістолет невідомого походження та гроші українських воїнів, які він намагався вкрасти у потерпілого.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, у Запоріжжі рекетири “вибивали” гроші з дружини загиблого воїна ЗСУ та погрожували вбити їхню дитину. Злочинне угруповання тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців Запоріжжя.