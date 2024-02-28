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Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?

Емманюель Макрон заявив, що «не виключає» відправлення військ до України. Слова французького президента на міжнародній конференції в Єлисейському палаці, присвяченій допомозі Україні, спричинили політичний землетрус у Франції та за її межами. США, Велика Британія, Німеччина, Італія і навіть Польща оголосили, що не розглядають залучення своїх солдатів до військових дій в Україні. Ліві й праві сили Франції гостро розкритикували заяву Макрона. Президент же повідомив, що в Національній асамблеї проведуть дебати й голосування щодо військової угоди з Україною, яку підписали два тижні тому.

Президент Франції Емманюель Макрон виступає з промовою на відкритті саміту на підтримку України за участю європейських лідерів і представників урядів у Єлисейському палаці в Парижі, 26 лютого 2024 р.
Фото: EPA/UPG
Президент Франції Емманюель Макрон виступає з промовою на відкритті саміту на підтримку України за участю європейських лідерів і представників урядів у Єлисейському палаці в Парижі, 26 лютого 2024 р.

Французький президент вважає, що Європа «на шість, а то й дванадцять місяців» запізнюється у своїх рішеннях. Він нагадав, що європейські лідери, які сьогодні відправляють Україні танки й ракети, на початку повномасштабного вторгнення казали, що такі постачання не відбудуться «ніколи», і пропонували шоломи й спальні мішки. Саме тому, каже Макрон, важливо зрозуміти вже сьогодні, що «поразка Росії є неодмінною умовою безпеки й стабільності Європи», і діяти швидко і стратегічно.

Така заява свідчить про «відкритість президента до всіх сценаріїв». Про це в коментарі LB.ua заявив колишній очільник французької військової місії при ООН генерал Домінік Транкен.

«Емманюель Макрон готується до найгіршого. Де-факто Франція вже у прямому конфлікті з Росією в питаннях кібербезпеки й комунікації. Звісно, відправлення військових — це абсолютно інший рівень, і це завдання не з найпростіших, — зазначив він. — Франції не варто розраховувати на НАТО. Генсек Столтенберг уже відкинув можливість скерувати військових на територію України. Поміж європейців панує сум’яття, і подібне колективне рішення ніколи не пройде. Залишається формат двосторонніх угод, у рамках яких Франція в майбутньому може за необхідності й бажання відправити війська в Україну».

Французькі військовослужбовці під час навчань <i>Trident Juncture 2018</i> у Норвегії.
Фото: breakingdefense.com/
Французькі військовослужбовці під час навчань Trident Juncture 2018 у Норвегії.

Габріель Атталь: «Крайньоправі — "війська" Путіна у Франції»

Слова Макрона спричинили небувалий політичний землетрус. Лідер крайньолівих Жан-Люк Меланшон звинуватив президента в «безумному рішенні». Голова соціалістичної партії Олів’є Фор висловив думку, що Макрон «грається з вогнем», а очільниця крайньоправого Національного об’єднання Марін Ле Пен припустила, що він «грається в генерала і безвідповідально ставиться до життя дітей Франції».

Лідер країни оголосив, що в Національній асамблеї проведуть дебати й голосування щодо безпекової угоди, яку підписали з Україною два тижні тому. Хоча, за конституцією, зовнішня політика залишається прерогативою президента й рішення, відправляти чи ні за кордон зброю або навіть військових, може ухвалювати безпосередньо президент Франції без підтримки парламенту, Макрон усе ж вирішив дати змогу депутатам виговоритися на цю тему.

Уже по обіді у вівторок під час засідання парламенту прем’єр Габріель Атталь почув чимало запитань щодо заяви Макрона. Молодий політик і протеже президента не пошкодував гострих висловів, а у відповідь на критику Марін Ле Пен нагадав, що «ще два роки тому її партія виступала за військовий союз із Росією», додавши фразу, яка зчинила великий резонанс у Франції: «Виникає питання, чи війська Путіна вже у Франції? Я кажу про вас і ваших соратників».

Прем’єр Габріель Атталь під час дебатів у Національній асамблеї, Париж, 27 лютого 2024
Фото: tf1info.fr
Прем’єр Габріель Атталь під час дебатів у Національній асамблеї, Париж, 27 лютого 2024

У промові на міжнародній конференції в Єлисейському палаці Емманюель Макрон оцінив потенційне повернення до влади у США Дональда Трампа: «Європа сама відповідає за своє майбутнє» і не повинна покладатися «на американських виборців». Допомога Україні від ЄС складає 30 % усієї підтримки з-за кордону, і ця цифра, на думку Макрона, має зростати.

Попри пророчі заяви й цілком тверезу оцінку ситуації, французький президент виглядає ізольованим і всередині країни, де його єдиними соратниками залишаються центристи й нестабільні «республіканці», і на міжнародній арені. Хоч Макрон і позиціонує себе як лідера ЄС, що сміливо бере ініціативу в найгостріших питаннях, утім поки що не переконав своїх європейських партнерів подумати на кілька кроків уперед.

​Марія Олекса Єщенко​Марія Олекса Єщенко, журналістка
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