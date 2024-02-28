Китайський спецпредставник Лі Хуей знову зібрався з візитом до України. Потім планує поїздку до РФ і Євросоюзу

Євразійський спецпредставник Китаю Лі Хуей цього тижня відвідає Україну, Росію та деякі країни Євросоюзу, пише The Guardian із посиланням на дані AFP.

Поїздка приурочена до другої річниці повномасштабного нападу Росії на Україну. Вона стане "другим раундом човникової дипломатії з пошуку політичного врегулювання української кризи", йдеться в заяві міністерства закордонних справ Китаю.

Китайський дипломат також відвідає Францію, Німеччину та Польщу.

Китай заявив у середу, що "найневідкладніше на даний момент – відновити мир".

"Усе, що ми зробили, веде до однієї мети, яка полягає в досягненні консенсусу щодо припинення війни та прокладання шляху до мирних переговорів", – сказала речниця МЗС Китаю Мао Нінг.

Вона стверджує, що Китай за час повномасштабної війни "ніколи не відмовлявся від наших зусиль сприяти миру і ніколи не припиняв сприяти переговорам". Насправді ж в китайському баченні миру, яке Пекін презентував на перші роковини вторгнення, йшлося про припинення бойових дій без умови виведення російських військ, а також про скасування "односторонніх" санкцій. Зеленський, коментуючи ці пропозиції, сказав, що "те, що Китай почав говорити про Україну – це дуже непогано". Він зазначив, що пропозиції Китаю – це лише пропозиції, а не документ, і що в них є положення, що збігаються з українськими інтересами.

Попри війну, Пекін не урвав відносин з Москвою і декілька разів наголошував на їх продовженні. Цього тижня віцеміністр закордонних справ Китаю Сунь Вейдун заявив, що відносини з РФ "перебувають у найкращому періоді в історії".

Як повідомляє AFP, аналітики кажуть, що Китай тримає перевагу у відносинах з Росією і що його вплив зростає в міру поглиблення міжнародної ізоляції Москви.