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В Берліні довелося евакуювати мешканців будинку, де переховувалася учасниця "Фракція Червоної армії"

У квартирі жінки виявили вибухівку.

В Берліні довелося евакуювати мешканців будинку, де переховувалася учасниця "Фракція Червоної армії"
Ілюстративне фото
Фото: twitter.com/PolizeiMannheim

Поліція Берліна евакуювали людей з будинку, де переховувалася учасниця колишньої ліворадикальної групи "Фракція Червоної армії" (Red Army Faction – RAF). Евакуацію провели через виявлену вибухівку, пише The Guardian.

Очевидці розповіли, що працівники відділу знешкодження вибухонебезпечних предметів виносили боєприпаси довжиною приблизно в 30 см. Є припущення, що це патрон від базуки, яку Деніелла Клетте та її двоє спільників несли під час пограбування вантажівки з готівкою в Кремлінгені, Нижня Саксонія, у 2019 році.

Трійця також була озброєна базукою та автоматом Калашникова під час спроби пограбування супермаркету в Штурі, Нижня Саксонія, у 2015 році.

"На даний момент наші фахівці вилучили одну гранату з квартири на Себастьянштрассе в Кройцберзі та знешкодили її в безпечному місці. Інші об’єкти ще досліджуються", – повідомила поліція пізно ввечері середи. 

"Фракція Червоної армії", яку часто називали за іменами засновників бандою Баадера-Майнгофа, сіяла хаос по всій Німеччині вибухами, викраденнями людей, вбивствами та збройними пограбуваннями в 1970-х і 1980-х роках.

Група офіційно розпалася в 1998 році, і Клетте разом зі спільниками Ернстом-Фолькером Штаубом і Буркхардом Гарвегом, які належали до так званого третього покоління RAF, пішли в підпілля, щоб уникнути розкриття. 

Затримати вдалося лише Клетте – після 30 років розшуку її заарештували в будинку, де вона проживала. 

Вважається, що за роки діяльності учасники RAF викрали загалом декілька мільйонів євро. Переважно вони нападали на банки, інкасаторські авто і каси супермаркетів.

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