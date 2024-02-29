Байден пройшов медобстеження: він "здатен виконувати свої обов'язки"

Особистий лікар Джо Байдена Кевін О'Коннор провів щорічне медичне обстеження "пацієнта номер один". Згідно із оприлюдненим на сайті Білого дому висновком, здоров'я не заважає демократу й надалі виконувати обов'язки президента США.
Байден має лише дрібні скарги: нерівне дихання, артрит, сезонні алергії. За словами лікаря, президент регулярно вживає три медичних препарати, які розповсюджуються за рецептом, та ще три, які продаються в аптеках вільно.
Загалом доктор О'Коннор охарактеризував Байдена як "здорового, активного, міцного 81-річного чоловіка". На його думку, президент цілковито здатен виконувати свої обов'язки голови держави, очільника виконавчої влади та верховного головнокомандувача збройних сил.
- Поважний вік - одна з основних тем для критики Байдена. Проте сам він нещодавно звинуватив у старечій втраті пам'яті свого опонента, Дональда Трампа.