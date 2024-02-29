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Байден пройшов медобстеження: він "здатен виконувати свої обов'язки"

Лікар президента США визнав свого пацієнта достатньо здоровим для посади номер один в країні.

Байден пройшов медобстеження: він "здатен виконувати свої обов'язки"
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Особистий лікар Джо Байдена Кевін О'Коннор провів щорічне медичне обстеження "пацієнта номер один". Згідно із оприлюдненим на сайті Білого дому висновком, здоров'я не заважає демократу й надалі виконувати обов'язки президента США. 

Байден має лише дрібні скарги: нерівне дихання, артрит, сезонні алергії. За словами лікаря, президент регулярно вживає три медичних препарати, які розповсюджуються за рецептом, та ще три, які продаються в аптеках вільно. 

Загалом доктор О'Коннор охарактеризував Байдена як "здорового, активного, міцного 81-річного чоловіка". На його думку, президент цілковито здатен виконувати свої обов'язки голови держави, очільника виконавчої влади та верховного головнокомандувача збройних сил.

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