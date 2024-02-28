Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування

Українці найбільш негативно ставляться до Росії (95%), Білорусі (87%), Ірану (82%), Китаю (72,5%), Угорщини (59%), Індії (40%).

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

Негативне ставлення до Росії висловлює переважна більшість жителів усіх регіонів України - від 91% жителів східного до 98,5% жителів західного. Серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, ставляться до РФ негативно 97%, серед тих, хто російською - 92,5%.

Найчастіше респонденти висловлюють позитивне ставлення до Литви (91%), Латвії (90,5%), Великої Британії (90%), ФРН (89%), Естонії (89%), Канади (88%), Штатів (87%), Франції (86%), Чехії (86%), Польщі (86%), Нідерландів (83%), Молдови (81%), Японії (74%), Грузії (72%), Ізраїлю (65%), Румунії (64%), Азербайджану (61%), Словаччини (56%), Туреччини (55,5%).

Щодо ставлення українців до іноземних політиків, то більшість громадян висловлюють позивне ставлення до президента Сполучених Штатів Джо Байдена (78%), очільника Польщі Анджея Дуди (76%), глави Франції Еммануеля Макрона (62%), керівниці ЄК Урсули фон дер Ляєн (60%), прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака (56%), канцлера ФРН Олафа Шольца (55%), прем'єра Канади Джастіна Трюдо (50%).

Переважає негативне ставлення до президента РФ Володимира Путіна (96%), самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка (92%), прем'єра Угорщини Віктора Орбана (69%), лідера Китаю Сі Цзіньпіна (64%).

Також частка тих, хто негативно ставиться до президента Туреччини Реджепа Ердогана (42%), перевищує частку тих, хто ставиться позитивно (38%). Те ж саме стосується прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо (29,5% і 14%).

Опитування проводилося з 19 по 25 січня 2024 року методом face-to-face. Соціологи поспілкувалися з 2 000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними КМІС, українці вважають поляків "ріднішими" за своїх російськомовних співгромадян. Найнижчий рівень етнічних упереджень в Україні зафіксований до українців і поляків, а найгірше українці ставляться до росіян та білорусів, які живуть у своїх країнах.