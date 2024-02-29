Вертоліт NH 90 ВПС Швеції та війська під час тренувань з медичної евакуації.

Понад 20 000 військових із 13 країн-членів і партнерів НАТО готуються до участі в навчаннях Nordic Response 2024. Ці навчання є частиною серії Steadfast Defender, і відбудуться у Норвегії, Фінляндії та Швеції, а також у повітряному просторі цих країн.

Про це йдеться у повідомленні Північноатлантичного альянсу.

Зазначається, що навчання будуть присвячені колективній обороні й триватимуть з 3 до 14 березня.

Особливо високою буде активність на морі: задіють понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних десантних суден.

У повітря підніматимуть понад 100 винищувачів, транспортних літаків, морських літаків спостереження, а також гелікоптери союзників і літаки спеціальних сил, які будуть діяти в рамках Nordic Response 24.

Фото: НАТО Реактивні літаки Корпусу морської піхоти США F-35B Lightning II із ескадрильєю винищувачів морської піхоти

Фото: НАТО Військово-транспортний літак ВПС Німеччини A400M

На землі тисячі солдатів тренуватимуться захищати територію Північних країн різними артилерійськими системами, танками, гусеничними машинами та іншою наземною технікою.

"Ми повинні бути здатними дати відсіч і зупинити будь-кого, хто намагається кинути виклик нашим кордонам, цінностям і демократії – за нинішньої ситуації з безпекою в Європі ці навчання надзвичайно актуальні і важливі як ніколи раніше", – сказав бригадний генерал Трон Странд, командувач Норвезького центру повітряних операцій.

Зазначається, скандинавські країни є важливою та стратегічно розташованою територією для НАТО. Навчання підвищують їх готовність і здатність проводити широкомасштабні спільні операції в складних погодних і кліматичних умовах.