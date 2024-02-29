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На початку березня стартують масштабні навчання НАТО Nordic Response

У навчаннях візьмуть участь військові 13 країн-членів і партнерів НАТО.

На початку березня стартують масштабні навчання НАТО Nordic Response
Вертоліт NH 90 ВПС Швеції та війська під час тренувань з медичної евакуації.
Фото: НАТО

Понад 20 000 військових із 13 країн-членів і партнерів НАТО готуються до участі в навчаннях Nordic Response 2024. Ці навчання є частиною серії Steadfast Defender, і відбудуться у Норвегії, Фінляндії та Швеції, а також у повітряному просторі цих країн.

Про це йдеться у повідомленні Північноатлантичного альянсу.

Зазначається, що навчання будуть присвячені колективній обороні й триватимуть з 3 до 14 березня. 

Особливо високою буде активність на морі: задіють понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних десантних суден.

У повітря підніматимуть понад 100 винищувачів, транспортних літаків, морських літаків спостереження, а також гелікоптери союзників і літаки спеціальних сил, які будуть діяти в рамках Nordic Response 24. 

Реактивні літаки Корпусу морської піхоти США F-35B Lightning II із ескадрильєю винищувачів морської піхоти
Фото: НАТО
Реактивні літаки Корпусу морської піхоти США F-35B Lightning II із ескадрильєю винищувачів морської піхоти
Військово-транспортний літак ВПС Німеччини A400M
Фото: НАТО
Військово-транспортний літак ВПС Німеччини A400M

На землі тисячі солдатів тренуватимуться захищати територію Північних країн різними артилерійськими системами, танками, гусеничними машинами та іншою наземною технікою.

"Ми повинні бути здатними дати відсіч і зупинити будь-кого, хто намагається кинути виклик нашим кордонам, цінностям і демократії – за нинішньої ситуації з безпекою в Європі ці навчання надзвичайно актуальні і важливі як ніколи раніше", – сказав бригадний генерал Трон Странд, командувач Норвезького центру повітряних операцій.

Зазначається, скандинавські країни є важливою та стратегічно розташованою територією для НАТО. Навчання підвищують їх готовність і здатність проводити широкомасштабні спільні операції в складних погодних і кліматичних умовах.

  • У лютому відбулися найбільші за десятиліття військові навчання Steadfast Defender-24. У навчаннях взяли участь 90 тис. військових з 31 країни-члена НАТО та Швеції, яка перебуває на шляху вступу до Альянсу. 
  • Німеччина розробила сценарій ймовірного нападу на НАТО. "Вірогідним сценарієм" у звіті названо "напад агресора – гібридний та/або із застосуванням усього арсеналу сучасних збройних сил в усіх вимірах (сухопутний, повітряний/космічний, морський, кібернетичний та інформаційний) на територію НАТО".
  • Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Росія може атакувати країни НАТО протягом декількох наступних років. На відкритті саміту союзників України в Парижі він сказав, що відповідні сигнали надходили протягом попередніх тижнів.
  • Проте міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не вважає, що Росія здатна напасти зараз. Однак не виключено, що це може відбутися через роки. За оцінкою експертів, може йтися про "п'ять-вісім" років.
  • Тим часом Столтенберг заявив, що НАТО не планує відправляти свої війська в Україну.
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