Понад 20 000 військових із 13 країн-членів і партнерів НАТО готуються до участі в навчаннях Nordic Response 2024. Ці навчання є частиною серії Steadfast Defender, і відбудуться у Норвегії, Фінляндії та Швеції, а також у повітряному просторі цих країн.
Про це йдеться у повідомленні Північноатлантичного альянсу.
Зазначається, що навчання будуть присвячені колективній обороні й триватимуть з 3 до 14 березня.
Особливо високою буде активність на морі: задіють понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних десантних суден.
У повітря підніматимуть понад 100 винищувачів, транспортних літаків, морських літаків спостереження, а також гелікоптери союзників і літаки спеціальних сил, які будуть діяти в рамках Nordic Response 24.
На землі тисячі солдатів тренуватимуться захищати територію Північних країн різними артилерійськими системами, танками, гусеничними машинами та іншою наземною технікою.
"Ми повинні бути здатними дати відсіч і зупинити будь-кого, хто намагається кинути виклик нашим кордонам, цінностям і демократії – за нинішньої ситуації з безпекою в Європі ці навчання надзвичайно актуальні і важливі як ніколи раніше", – сказав бригадний генерал Трон Странд, командувач Норвезького центру повітряних операцій.
Зазначається, скандинавські країни є важливою та стратегічно розташованою територією для НАТО. Навчання підвищують їх готовність і здатність проводити широкомасштабні спільні операції в складних погодних і кліматичних умовах.
- У лютому відбулися найбільші за десятиліття військові навчання Steadfast Defender-24. У навчаннях взяли участь 90 тис. військових з 31 країни-члена НАТО та Швеції, яка перебуває на шляху вступу до Альянсу.
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