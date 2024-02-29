Байден і Трамп вирушать сьогодні на кордон США та Мексики

Президент США Джо Байден і колишній очільник американців Дональд Трамп вирушать сьогодні на кордон США та Мексики.

Про це пише BBC, зазначаючи, що питання кордону може вирішити долю президентських виборів у країні.

Цей день дає можливість Байдену спробувати переконати виборців у його серйозному ставленні до питання імміграції, тоді як поїздка Трампа є ще одним шансом привернути увагу до центрального питання його політичної кар’єри.

Трамп відвідує Ігл-Пасс, прикордонне місто Техасу, де губернатор-республіканець Грег Ебботт кинув виклик Білому дому Байдена, використовуючи солдат Національної гвардії штату для затримання мігрантів без документів і зведення прикордонних барикад, зокрема парканів з колючого дроту. Колишній президент, ймовірно, рекламуватиме такі агресивні заходи та називатиме їх однією з причин, чому нещодавно скоротилися перетини кордону в Техасі, а в Арізоні та Каліфорнії – штатах з губернаторами-демократами – різко зросли.

Білий дім оголосив про візит Байдена до Браунсвілла, штат Техас. Це його другий прикордонний візит за час перебування на посаді президента, який свідчить, що демократи щосили намагаються вплинути на область, яка вважається їхньою “слабкістю”.

За президенства Байдена нелегально американський кордон перетнули понад 6,3 мільйона мігрантів − це більше, ніж за часів попередніх президентів. Прогресивні лідери-демократи великих міст США стали дедалі критичніше ставитися до імміграційної політики Байдена − саме через прибуття сотень тисяч мігрантів, зокрема, у Чикаго, Лос-Анджелес і Нью-Йорк. Відтак демократи хочуть принаймні мінімізувати політичну шкоду, дозволивши результатам виборів залежати від інших тем, таких як економіка або права на аборт.

Фото: BBC