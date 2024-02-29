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Трампа прибрали з бюлетенів праймеріз в Іллінойсі

Це вже третій випадок, коли суд забороняє експрезиденту брати участь у попередніх виборах всередині Республіканської партії. 

Трампа прибрали з бюлетенів праймеріз в Іллінойсі
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Суддя штату Іллінойс заборонив Дональду Трампу брати участь у праймеріз Республіканської партії. Після Колорадо та Мена це вже третій випадок, коли експрезидента викреслюють з бюлетеня.

Як повідомляє BBC, суд мотивував своє рішення 14-ою поправкою до конституції, яка забороняє особі обіймати державні посади після участі у заколоті - в цьому випадку йдеться про штурм Капітолія у 2021 році.

Трамп має час до п'ятниці, щоб оскаржити рішення. Праймеріз в Іллінойсі відбудуться 19 березня.

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