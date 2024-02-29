План "Б" для України: Пентагон зважує можливість надіслати Києву зброю з власних запасів

Міністерство оборони не наважувалося робити це без гарантії компенсації від Конгресу, але бездіяльність Палати представників змушує шукати нові рішення.

Пентагон має у своєму розпорядженні приблизно 4 мільярди доларів, які може витратити на допомогу для України. Але для цього потрібно використати зброю з власних запасів без гарантії компенсації від Конгресу - а на це у відомстві раніше не наважувалися.

Проте, за словами джерел CNN, міністерство оборони наразі розглядає такий сценарій. З огляду на важку ситуацію на полі бою в Україні і нерішучість Палати представників, у Пентагоні всерйоз замислилися щодо планів "Б", один з яких і полягає у використанні власних запасів. Урядовці оцінюють ризики, адже прагнуть не завдати шкоди власній обороноздатності.

Представники Пентагону повідомили журналістам, що рішення ще не ухвалене, але в будь-якому разі перевагу у майбутньому пакеті допомоги надаватимуть боєприпасам, дефіцит яких наразі гостро відчувають в ЗСУ.