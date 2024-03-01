Законопроєкт про Україну можуть винести на голосування Конгресу без згоди спікера

Спікер Палати представників США Майк Джонсон ризикує опинитися поза процесом ухвалення законопроєкту про надання Україні 60 мільярдів доларів, який він усіма силами гальмує.

Як повідомляє "Голос Америки", конгресмени з Демократичної партії знайшли юридичну процедуру, яка дозволяє виносити документи на обговорення нижньої палати Конгресу без згоди голови більшості. Для цього потрібно створити спеціальну петицію, яка має отримати підтримку принаймні 218 парламентарів.

У демократів нині 213 голосів, проте ініціативу можуть підтримати і чимала кількість республіканців. Проте конгресмени все ж визнають, що простіше і швидше було б вмовити Майка Джонсона нарешті припинити блокувати законопроєкт і поставити його на голосування.