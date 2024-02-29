Палата представників розглядатиме допомогу Україні після вирішення питання бюджету США

Палата представників розглядає усі доступні можливості і повернеться до питання допомоги Україні, "коли уряд отримає фінансування".

Цього тижня Палата представників Конгресу США, ймовірно, не розглядатиме допомогу Україні. Конгресмени працюватимуть над врегулюванням безпеки кордону та уникненням часткової призупинки роботи урядових установ ("шатдауну").

Про це спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон повідомив “Голосу Америки”.

“Якщо ми вже збираємося виправити все у цьому світі, ми повинні спочатку виправити Америку. Це означає дві речі: означає захист кордону і фінансування нашого уряду. І тому цього тижня ми дуже наполегливо працюємо, щоб зробити обидві ці речі”, — повідомив Джонсон.

Він також розповів, що Палата представників розглядає усі доступні можливості і повернеться до питання допомоги Україні, "коли уряд отримає фінансування".

Майк Джонсон наголосив, що Сенату знадобилося чотири місяці, щоб ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування, натомість Палата представників отримала документ півтора тижня тому.

В свою чергу, на окремій пресконференції демократів у Палаті представників конгресмен Піт Агілар заявив, що найшвидший спосіб розв'язати питання безпеки кордону — проголосувати за додаткове фінансування. Він закликав спікера Джонсона негайно винести законопроєкт на голосування в Палаті представників і звинуватив лідерство республіканців у Палаті в підіграванні політичним інтересам Дональда Трампа.

Агілар також заявив, що демократи в Палаті представників готові розглянути й альтернативні рішення, як провести цей законопроєкт, якщо Джонсон не виставлятиме його на голосування.