Палата представників розглядатиме допомогу Україні після вирішення питання бюджету США

Цього тижня Палата представників Конгресу США, ймовірно, не розглядатиме допомогу Україні. Конгресмени працюватимуть над врегулюванням безпеки кордону та уникненням часткової призупинки роботи урядових установ ("шатдауну").
Про це спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон повідомив “Голосу Америки”.
“Якщо ми вже збираємося виправити все у цьому світі, ми повинні спочатку виправити Америку. Це означає дві речі: означає захист кордону і фінансування нашого уряду. І тому цього тижня ми дуже наполегливо працюємо, щоб зробити обидві ці речі”, — повідомив Джонсон.
Він також розповів, що Палата представників розглядає усі доступні можливості і повернеться до питання допомоги Україні, "коли уряд отримає фінансування".
Майк Джонсон наголосив, що Сенату знадобилося чотири місяці, щоб ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування, натомість Палата представників отримала документ півтора тижня тому.
В свою чергу, на окремій пресконференції демократів у Палаті представників конгресмен Піт Агілар заявив, що найшвидший спосіб розв'язати питання безпеки кордону — проголосувати за додаткове фінансування. Він закликав спікера Джонсона негайно винести законопроєкт на голосування в Палаті представників і звинуватив лідерство республіканців у Палаті в підіграванні політичним інтересам Дональда Трампа.
Агілар також заявив, що демократи в Палаті представників готові розглянути й альтернативні рішення, як провести цей законопроєкт, якщо Джонсон не виставлятиме його на голосування.
- Напередодні президент Джо Байден Президент анонсував зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу, зокрема спікером Палати представників, республіканцем Майком Джонсоном, щоб обговорити розблокування мільярдів доларів екстреної допомоги союзникам, включно з Україною.
- 13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.
- Проте вже наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Палата представників не ухвалить документ. Джонсон достроково відпустив конгресменів на канікули до 28 лютого.
- Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон після зустрічі президентом Джо Байденом та іншими представниками Конгресу у Білому домі, заявив, що й далі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону.