​Єврокомісія відкрила для Польщі доступ до 137 млрд євро

Країна, на думку комісії, зробила кроки для зміцнення незалежності судової системи і реформами верховенства права.

29 лютого Європейська комісія ухвалила два правові акти, які відкривають Польщі доступ до фінансування ЄС на суму до 137 мільярдів євро.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Ці дії пов'язані з реформами верховенства права, які ухвалила Польща, а також з недавніми кроками для зміцнення незалежності судової системи.

"Комісія робить висновок, що Польща задовільно виконала дві "супервіхи" щодо зміцнення важливих аспектів незалежності польської судової влади через реформування дисциплінарного режиму для суддів. Вона також успішно виконала ще одне важливе завдання, яке зобов'язує Польщу використовувати Arachne - ІТ-інструмент, який підтримує системи аудиту і контролю держав-членів і, отже, забезпечує необхідні гарантії проти шахрайства. Після підтвердження державами-членами сьогоднішня оцінка Комісії дозволить найближчими тижнями виплатити Польщі 6,3 мільярда євро (за вирахуванням попереднього фінансування) із загальної суми до 59,8 мільярда євро у вигляді коштів RRF", - йдеться на сайті Єврокомісії.

Комісія також вважає, що Польща виконує ще одну умову, пов'язану з Хартією основних прав ЄС. Це дозволяє країні отримати доступ до 76,5 мільярдів євро для її "політики згуртованості" на 2021–2027 роки, Європейського морського судноплавства, рибальства та Програми фінансування аквакультури та внутрішніх справ.