​Єврокомісія відкрила для Польщі доступ до 137 млрд євро

29 лютого Європейська комісія ухвалила два правові акти, які відкривають Польщі доступ до фінансування ЄС на суму до 137 мільярдів євро.
Про це йдеться на сайті Єврокомісії.
Ці дії пов'язані з реформами верховенства права, які ухвалила Польща, а також з недавніми кроками для зміцнення незалежності судової системи.
"Комісія робить висновок, що Польща задовільно виконала дві "супервіхи" щодо зміцнення важливих аспектів незалежності польської судової влади через реформування дисциплінарного режиму для суддів. Вона також успішно виконала ще одне важливе завдання, яке зобов'язує Польщу використовувати Arachne - ІТ-інструмент, який підтримує системи аудиту і контролю держав-членів і, отже, забезпечує необхідні гарантії проти шахрайства. Після підтвердження державами-членами сьогоднішня оцінка Комісії дозволить найближчими тижнями виплатити Польщі 6,3 мільярда євро (за вирахуванням попереднього фінансування) із загальної суми до 59,8 мільярда євро у вигляді коштів RRF", - йдеться на сайті Єврокомісії.
Комісія також вважає, що Польща виконує ще одну умову, пов'язану з Хартією основних прав ЄС. Це дозволяє країні отримати доступ до 76,5 мільярдів євро для її "політики згуртованості" на 2021–2027 роки, Європейського морського судноплавства, рибальства та Програми фінансування аквакультури та внутрішніх справ.
- Нинішнє рішення Єврокомісії ще потребує схвалення держав-членів блоку, тобто фактичні виплати можуть надійти пізніше. Схвалення також відкриє шлях для розблокування для Польщі додаткових 76 мільярдів євро з інтеграційних фондів.
- Брюссель заблокував доступ Варшави до фінансової підтримки ЄС, поставивши низку умов. Головна з них – скасування суперечливих змін у судовій системі, запроваджених попередньою владою.
- Минулого тижня про розблокування коштів заявила Урсула фон дер Ляєн. Її заява стала результатом візиту міністра юстиції Польщі Адама Боднара до Брюсселя, де він представив план заходів, спрямованих на обмеження політичного впливу на судові органи.
- У 2017 році Єврокомісія розпочала розпочала проти Варшави процедуру 7 статті проти Польщі за порушення фундаментальних цінностей ЄС. Приводом стали реформи лідера “Права і справедливості” (PiS) Ярослава Качинського, які підірвали розподіл влади та незалежність ЗМІ. Туск скасував ці зміни.
- Офіційне закриття процедури не може відбутися миттєво. Польща сподівається зробити це під час поточного головування Бельгії в Раді ЄС − тобто до липня.