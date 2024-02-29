Фінляндія підтримує використання прибутків від заморожених активів Росії на купівлю зброї Україні

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен підтримує використання прибутків від заморожених російських активів для купівлі озброєння Україні. Про це вона сказала в телепрограмі, пише Yle.
На думку міністерки, Євросоюз міг би реалізувати цю ідею спільно зі Сполученими Штатами Америки. Як відомо, разом країни Group of 7 і ЄС заморозили російські активи на суму в 300 млрд євро, а їхня дохідність складає близько 3 млрд євро на рік.
"Ці кошти можна було б пустити на зброю, на постачання оборонних засобів та в довгостроковій перспективі – на відновлення України", – вважає Валтонен.
Водночас вона визнала, що це питання є складним з юридичною точки зору, оскільки Захід завжди цінував збереження приватної власності.
- Учора президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала почати в Євросоюзі обговорення використання прибутків від російських заморожених активів для спільної закупівлі озброєння для України.
- У країнах Європи заморожено російських активів на 300 млрд євро, але за час повномасштабної війни Брюссель так і не наважився передати їх Україні.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба днями пояснював, що Росія в одній лише Великій Британії має активів на 23 млрд. У Люксембурзі вона має 6,8 млрд доларів, у Швейцарії – 8,7 млрд. Цього вистачило б, щоб задовольнити потреби України у відновленні транспортної інфраструктури. Тим часом заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів.