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Фінляндія підтримує використання прибутків від заморожених активів Росії на купівлю зброї Україні

Водночас у МЗС визнали, що це складне юридичне питання, оскільки Захід завжди цінував захист приватної власності. 

Фінляндія підтримує використання прибутків від заморожених активів Росії на купівлю зброї Україні
Еліна Валтонен
Фото: yrittajat.fi

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен підтримує використання прибутків від заморожених російських активів для купівлі озброєння Україні. Про це вона сказала в телепрограмі, пише Yle.

На думку міністерки, Євросоюз міг би реалізувати цю ідею спільно зі Сполученими Штатами Америки. Як відомо, разом країни Group of 7 і ЄС заморозили російські активи на суму в 300 млрд євро, а їхня дохідність складає близько 3 млрд євро на рік.

"Ці кошти можна було б пустити на зброю, на постачання оборонних засобів та в довгостроковій перспективі – на відновлення України", – вважає Валтонен.

Водночас вона визнала, що це питання є складним з юридичною точки зору, оскільки Захід завжди цінував збереження приватної власності. 

  • Учора президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала почати в Євросоюзі обговорення використання прибутків від російських заморожених активів для спільної закупівлі озброєння для України. 
  • У країнах Європи заморожено російських активів на 300 млрд євро, але за час повномасштабної війни Брюссель так і не наважився передати їх Україні. 
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба днями пояснював, що Росія в одній лише Великій Британії має активів на 23 млрд. У Люксембурзі вона має 6,8 млрд доларів, у Швейцарії – 8,7 млрд. Цього вистачило б, щоб задовольнити потреби України у відновленні транспортної інфраструктури. Тим часом заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів.
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