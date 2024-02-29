Фінляндія підтримує використання прибутків від заморожених активів Росії на купівлю зброї Україні

Водночас у МЗС визнали, що це складне юридичне питання, оскільки Захід завжди цінував захист приватної власності.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен підтримує використання прибутків від заморожених російських активів для купівлі озброєння Україні. Про це вона сказала в телепрограмі, пише Yle.

На думку міністерки, Євросоюз міг би реалізувати цю ідею спільно зі Сполученими Штатами Америки. Як відомо, разом країни Group of 7 і ЄС заморозили російські активи на суму в 300 млрд євро, а їхня дохідність складає близько 3 млрд євро на рік.

"Ці кошти можна було б пустити на зброю, на постачання оборонних засобів та в довгостроковій перспективі – на відновлення України", – вважає Валтонен.

Водночас вона визнала, що це питання є складним з юридичною точки зору, оскільки Захід завжди цінував збереження приватної власності.