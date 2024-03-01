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Помер експрем'єр Канади Браян Малруні: у 1991 році він наполіг на визнанні незалежності України

Колишній голова уряду був удостоєний найвищої нагороди України для іноземних громадян. 

Помер експрем'єр Канади Браян Малруні: у 1991 році він наполіг на визнанні незалежності України
Браян Малруні
Фото: The Guardian

У віці 84 років помер колишній прем'єр-міністр Канади Браян Малруні. Він очолював уряд країни з 1984 до 1993 року.

За повідомленням The Guardian, про смерть ексурядовця повідомила у соціальних мережах його дочка. В останні роки життя Малруні потерпав від проблем із серцем, а також раку простати. 

У 1991 році, як стверджували колеги Малруні в уряді, саме він наполіг на необхідності визнати незалежність України одразу після референдуму 1 грудня і навіть відстоював цю позицію перед держсекретарем США Джеймсом Бейкером. Канада зрештою стала другою після Польщі державою світу, яка визнала вільну Україну.

У 2007 році Браяна Малруні було нагороджено орденом Ярослава Мудрого - найвищою державною відзнакою України для іноземців. А Конгрес українців Канади вручив йому свою Шевченківську медаль.  

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