Зеленський зустрівся з президентом Сербії: дякував за підтримку суверенітету

Водночас чорногорські ЗМІ стверджують, що саме через Вучича у підсумковому документі саміту в Албанії немає згадки про санкції проти Росії.

У Тирані Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі своїм колегою із Сербії Александаром Вучичем, який вважається одним із найбільш пропутінських лідерів країн Європи.

Як повідомляє Офіс Президента, Зеленський подякував Вучичу за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. А також висловив вдячність за гуманітарну та фінансову допомогу і надання прихисту громадянам нашої держави, які після початку повномасштабного вторгнення виїхали до Сербії.

Зеленський заявив, що участь Сербії в реалізації Української формули миру є дуже важливою. Президент розповів візаві про ситуацію на полі бою.

Попри заяви про підтримку, саме Александар Вучич став причиною відсутності у підсумковому тексті саміту в Албанії згадок про санкції проти Росії. На цій версії наполягає чорногорське видання Vijesti.