Фракція "УДАР" в Київраді звернулась до СБУ через поширення неправдивої інформації про стан станцій метро

Заяви про підтоплення метро створюють помилкове враження щодо неможливості забезпечення метрополітеном укриття населення під час повітряної тривоги, вважають у Київраді.

Інформація про нібито загрозу підтоплення станцій метро, розповсюджена депутатом Київради від «Слуги народу» Андрієм Вітренком, є недостовірною та маніпулятивною. Фракція «УДАР Віталія Кличка» у Київраді звернулася до Служби безпеки України з проханням перевірити мотиви розповсюдження такої інформації.

«Заяви про загрозу підтоплення станцій метро є необґрунтовані, оскільки Андрій Вітренко не є експертом і фахівцем у питаннях цивільного захисту, транспорту, метрополітену чи утримання та обслуговування об’єктів критичної інфраструктури. Водночас подібні заяви створюють у мешканців помилкове ставлення щодо нібито аварійного стану тунельних споруд і станційних комплексів метрополітену, а також щодо неможливості забезпечення метрополітеном укриття населення під час повітряної тривоги», – йдеться у зверненні депутатів Київської міської ради до СБУ.

За інформацією КП «Київський метрополітен», через масове поширення неправдивої інформації щодо нібито аварійного стану тунельних перегонів зменшилася кількість людей, які використовують підземні станції як укриття.

У «Київському метрополітені» також зауважили, що не отримували від Андрія Вітренка запитів або звернень щодо загрози затоплення станцій і тунелів метрополітену, можливості закриття станцій, що функціонують, неготовності метрополітену до весняних паводків, графіка робіт підрядною організацією виконання аварійно-відновлювальних робіт тунельного перегону між станціями «Либідська» та «Деміївська». А отже і не надавали жодної інформації, на основі якої можна було б робити якісь висновки та передбачення.

Депутати УДАРу зазначають, що поширення недостовірної та маніпулятивної інформації щодо нібито загрози підтоплення станцій метро зменшує рівень довіри киян до Київського метрополітену як надійного цілодобового укриття та безпечного транспорту. Крім того, інформація щодо нібито зриву строків виконання відновлювальних робіт біля станції метро «Деміївська» через нібито зупинку робіт у вихідні дні створює напружений стан у суспільстві.

Такі маніпуляції в подальшому можуть призвести до збурення суспільства в умовах правового режиму воєнного стану, а також можуть бути використані державою-агресором для підривної діяльності проти України, йдеться у заяві УДАРу.

Як повідомляв раніше директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, роботи на закритій ділянці метро між станціями «Деміївська» та «Либідська» ідуть за графіком. Рух поїздів має відновитися до кінця літа.