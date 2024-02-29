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Якщо Україна впаде, НАТО буде воювати з Росією, - Ллойд Остін

Глава Пентагону додав, що якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться.

Якщо Україна впаде, НАТО буде воювати з Росією, - Ллойд Остін
Ллойд Остін
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 29 лютого, відбулись слухання Комітету з питань збройних сил Палати представників США, на яких виступив глава Пентагону Ллойд Остін.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Якщо ви балтійська країна, ви вкрай хвилюєтесь, чи не будете наступними. Вони знають Путіна. Вони знають, на що він здатен. І, відверто кажучи, якщо Україна впаде, я дійсно вірю, що НАТО буде воювати з Росією", – сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

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Він також наголосив, що схвалення додаткового фінансування для України важливе, аби одна якась країна не могла перекроювати кордони своїх сусідів і нелегітимно захоплювати їхні суверенні території.

"Ми знаємо: якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться. Він продовжуватиме більш агресивні дії в регіоні. А інші лідери в усьому світі, інші автократи будуть дивитися на це, і вони будуть заохочені тим фактом, що це сталося, і ми не змогли підтримати демократичну державу", – зауважив Остін.

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