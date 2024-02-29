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У Хорватії більшість проголосувала проти розпуску парламенту, опозиція готує протести (оновлено)

Урядову правоцентристську партію “Хорватська демократична співдружність" звинувачують у корупції.

У Хорватії більшість проголосувала проти розпуску парламенту, опозиція готує протести (оновлено)
Фото: euractiv.com

У Хорватії більшість, попри вимоги опозиції ,відмовилася розпустити парламент країни (Сабор) і призначити вибори, пише Euractiv.com.

Близько 78 членів урядової правоцентристської партії “Хорватська демократична співдружність” та її коаліційних партнерів проголосували проти розпуску парламенту.

У відповідь лідер лівої опозиційної Соціал-демократичної партії Педжа Грбін оголосив про протести 23 березня в Загребі та в інших містах країни. Як пише Європейська правда, опозиціонери звинувачують керівну партію в корупції. Протести вже відбулися у столиці 17 лютого, люди вимагали якнайшвидшого проведення парламентських виборів.

Також акцію протесту влаштували у Загребі журналісти – через наміри влади ухвалити законопроєкт, який потенційно передбачає ув'язнення за розголошення подробиць кримінальних розслідувань.

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Зазначимо, зараз Хорватія переживає рік супервиборів – країна обиратиме парламент, главу держави та депутатів у Європарламент.

Відмова розпустити парламент викликала побоювання, що праві відкладуть проведення парламентських виборів, ймовірно, аж до виборів у ЄС в червні. Раніше члени коаліції припускали, що вибори відбудуться у квітні чи травні, потім йшлося про “конституційний термін”. Це означає, що вибори можуть відбутися влітку, коли більшість хорватів братимуть відпустки, або навіть у вересні.

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