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​Канада готова відправити в Україну "небойову місію" військових для навчання ЗСУ, - Міноборони

У Міноборонии наголосили, що це можливо, якщо така операція проводитиметься далеко від лінії фронту.

​Канада готова відправити в Україну "небойову місію" військових для навчання ЗСУ, - Міноборони
Канада, військові навчання (архівне фото)
Фото: UNIFIER

Канада готова відправити "обмежену кількість" військовослужбовців в Україну.

Про це повідомив міністр оборони країни Білл Блер в інтерв’ю Toronto Star, передає "Радіо Свобода".

Він зазначив, що ідея відправки військових обговорювалася на початку цього тижня в Парижі, де він був присутній. Хоча Канада як і багато інших країн НАТО, виступили проти ідеї президента Франції Еммануеля Макрона.

Блер поясниив, що йдеться про "можливу небойову місію" канадських військових для навчання українських захисників на території України за умови, що така операція проводитиметься далеко від лінії фронту.

Підписана минулими вихідними безпекова угода також передбачає, що Канада може проводити навчальну діяльність в Україні "коли дозволять умови".

  • Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "не виключає" відправлення військ до України. Його слова  на міжнародній конференції в Єлисейському палаці, присвяченій допомозі Україні, спричинили політичний землетрус у Франції та за її межами. США, Велика Британія, Німеччина, Італія і навіть Польща оголосили, що не розглядають залучення своїх солдатів до військових дій в Україні. Ліві й праві сили Франції гостро розкритикували заяву Макрона. Президент же повідомив, що в Національній асамблеї проведуть дебати й голосування щодо військової угоди з Україною, яку підписали два тижні тому. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?".
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