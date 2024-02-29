Компанію Ілона Маска Neuralink притягнули до відповідальності через проблеми з дослідами на тваринах

Це сталося менш ніж через місяць після того, як стартап заявив, що йому дозволили тестувати продукцію на людях.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) виявили проблеми з веденням обліку і контролем якості експериментів на тваринах у компанії Ілона Маска Neuralink, повідомляє Reuters.

Це сталося менш ніж через місяць після того, як стартап заявив, що йому дозволили тестувати свої мозкові імплантати на людях.

Інспектори виявили порушення контролю якості у каліфорнійському дослідному центрі компанії. За даними агентства, аналогічна перевірка на підприємстві Neuralink у Техасі не виявила проблем.

Ці візити відбулися минулого року в червні і є єдиними зареєстрованими FDA перевірками об'єктів Neuralink.

Лабораторні проблеми, виявлені інспекторами FDA, включали відсутність записів про калібрування таких інструментів як pH-метр, використаний в одному з досліджень. В іншому дослідженні сім приладів, як-от монітор життєво важливих функцій, не мали записів про калібрування. Neuralink провела експерименти на сотнях тварин, зокрема, мавп.

Інші проблеми полягали в тому, що співробітники служби якості не підписували остаточний звіт про дослідження та не документували будь-які відхилення від затверджених протоколів або стандартних робочих процедур.

Мозковий імплантат тестують для того, щоб допомогти пацієнтам, паралізованим через травму спинного мозку або бічний аміотрофічний склероз (БАС) (також відомий як хвороба Лу Геріга) спілкуватися за допомогою думок для переміщення комп'ютерного пристрою.

У FDA заявили, що продовжать стежити за безпекою учасників дослідження імплантату Neuralink за допомогою обов'язкових регулярних звітів.