Фінські гвинтівки та мільйони патронів обхідними шляхами завозили до Росії попри санкції

Газета Helsingin Sanomat з'ясувала, що продукція двох фінський збройних заводів потрапляла в Росію попри санкції. Йдеться про товари компаній з виробництва зброї Sako і Nammo Lapua, наводить переклад розслідування Yle.

Загалом у 2022-2023 у Росії зареєстрували 691 рушницю, виготовлену на заводі Sako. Також там зареєстрували 67 342 коробки патронів цього виробника.

За цей же період в Росії зареєстровано 173 810 ящиків патронів виробника боєприпасів Nammo Lapua.

"В одному ящику зазвичай 20–50 патронів, тобто загалом до Росії потрапило кілька мільйонів боєприпасів фінського виробництва", – стверджують журналісти.

Інформація з російських реєстрів свідчить, що експорт продукції Sako до Росії обхідними шляхами продовжували після того, як у 2014 році набула чинності заборона на експорт зброї ЄС до Росії. За роки санкцій зброю або боєприпаси Sako експортували до Росії щонайменше 31 раз. Експорт майже в усіх випадках здійснювали через Італію.

Зброя Sako в даних російської митниці класифікується як мисливська. Однак є також кілька снайперських гвинтівок, які використовують у військових цілях у різних частинах світу.

Російські мілблогери також стверджували, що фінська зброя і боєприпаси нібито є на озброєнні окупантів в Україні.

І Sako, і Nammo Lapua заперечують, що вони експортували свою продукцію до Росії після впровадження обмежувальних заходів. За словами компаній, зброю та набої вивезли до Росії без їхнього відома та дозволу.

Заборона на експорт до Росії всіх видів зброї та боєприпасів, виготовлених в ЄС, чинна ще 2014 року, відколи росіяни окупували Крим і частину Донецької та Луганської областей.