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Новообрана нижня палата парламенту Пакистану провела перше засідання

Присягу водночас склали не всі члени палати.

Новообрана нижня палата парламенту Пакистану провела перше засідання
Фото: Вікіпедія

Сьогодні новообрана нижня палата парламенту Пакистану провела перше засідання, новообрані члени принесли присягу, пише Reuters

У залі палати протестували прихильники ув'язненого колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана, які заявляють про фальсифікацію виборів 8 лютого.

Кандидати, яких підтримував Хан, отримали більшість місць, але законодавство не дозволяє їм формувати уряд. Відтак Мусульманська ліга Пакистану і Пакистанська народна партія домовилися про альянс для формування коаліційного уряду.

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Сесія проходила в умовах суворої безпеки. На початку цього тижня під час інавгураційної сесії провінційної асамблеї Хайбер-Пахтунхва, де прихильники Хана сформують уряд, депутатів закидали ручками та капцями з галерей для відвідувачів.

Водночас присягу склали не всі члени палати, а Виборча комісія Пакистану ще має розподілити 70 зарезервованих місць для жінок і меншин.

Окрім того, Комісія також прийме рішення про виділення зарезервованих місць для партії Sunni Ittehad Council (SIC), яка не отримала жодного місця на виборах, але до якої пізніше приєдналися незалежні кандидати, яких підтримує Хан.

  • Кандидатом від коаліції на посаду прем'єра є ексочільник уряду Шехбаз Шаріф від Мусульманської ліги.
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