Супутник-розвідник Північної Кореї “живий”, його контролюють, − експерти

Зміни на орбіті Malligyong-1 свідчать про те, що Пхеньян успішно маневрує супутником.

Перший супутник-розвідник Північної Кореї “живий”, заявили космічні експерти після виявлення змін на його орбіті, пише The Guardian.

Це свідчить про те, що Пхеньян успішно керував космічним кораблем.

Після двох невдач Північна Корея успішно вивела на орбіту супутник Malligyong-1 у листопаді. Державні ЗМІ Пхеньяну стверджували, що йому вдалося сфотографувати важливі військові та політичні об’єкти в Південній Кореї, США та інших країнах, але не опублікували жодних зображень.

Незалежні радіотрекери не виявили сигналів із супутника.

“Але тепер ми точно можемо сказати, що супутник живий”, − зазначив експерт у галузі супутників Делфтського технологічного університету в Нідерландах Марко Лангбрук.

З 19 по 24 лютого супутник проводив маневри, щоб підняти свій перигей − найнижчу точку своєї орбіти − до 497 з 488 км, розповів Лангбрук, посилаючись на дані Центру об'єднаних космічних операцій під керівництвом США.

Міністерство оборони Південної Кореї також заявило, що супутник був на орбіті. За словами міністр оборони країни Шин Вон Сіка, жодних ознак того, що супутник бере участь у розвідці, немає.

Маневр з підняття супутника на орбіті став несподіванкою, так само які і наявність у нього бортової рухової установки. Попередні північнокорейські супутники ніколи не маневрували. Це означає, що поки в супутнику є паливо, Північна Корея може продовжити час його роботи, підвищуючи висоту. Пхеньян пообіцяв запустити у цьому році ще три супутники.

США, Росія та Китай, провідні космічні держави світу, останніми роками запустили супутники, які дедалі більше здатні маневрувати та перевіряти інші орбітальні об’єкти.

Супутниками часто маневрують, щоб покращити положення об’єкта на орбіті. Серед інших причин є ухилення від інших супутників або шматків космічного сміття чи – залежно від можливостей супутників – проходження над цікавою областю на Землі.