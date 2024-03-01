Президент Ірландії потрапив до лікарні

Президент Ірландської Республіки Майкл Хіггінс був госпіталізований. Причина такого рішення лікарів не уточнюється, BBC повідомляє, що 82-річному політку "стало зле".
Спершу главі держави надавали допомогу в його резиденції, проте згодом було ухвалено рішення про необхідність перебування у стаціонарі. Лікарі називають це "застережним заходом".
У середу президент брав участь у церемонії нагородження лауреатів Дублінського міжнародного кінофестивалю. Він вручав приз за заслуги перед кінематографом.
- Президент Ірландії не відіграє в політичному житті країни важливої ролі і має суто представницькі функції. Він обирається раз на сім років загальним голосуванням. Для Майкла Хіггінса це вже друга каденція, він перебуває на посаді з 2011 року.
- Напередодні повідомлялося про госпіталізацію іншого глави держави - норвезького короля Гаральда.