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Президент Ірландії потрапив до лікарні

82-річний політик брав участь у Дублінському кінофестивалі, після чого йому стало зле.

Президент Ірландії потрапив до лікарні
Президент Ірландії Майкл Хіггінс
Фото: Independent

Президент Ірландської Республіки Майкл Хіггінс був госпіталізований. Причина такого рішення лікарів не уточнюється, BBC повідомляє, що 82-річному політку "стало зле".

Спершу главі держави надавали допомогу в його резиденції, проте згодом було ухвалено рішення про необхідність перебування у стаціонарі. Лікарі називають це "застережним заходом".

У середу президент брав участь у церемонії нагородження лауреатів Дублінського міжнародного кінофестивалю. Він вручав приз за заслуги перед кінематографом. 

  • Президент Ірландії не відіграє в політичному житті країни важливої ролі і має суто представницькі функції. Він обирається раз на сім років загальним голосуванням. Для Майкла Хіггінса це вже друга каденція, він перебуває на посаді з 2011 року. 
  • Напередодні повідомлялося про госпіталізацію іншого глави держави - норвезького короля Гаральда.
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