Президент Ірландії потрапив до лікарні

82-річний політик брав участь у Дублінському кінофестивалі, після чого йому стало зле.

Президент Ірландської Республіки Майкл Хіггінс був госпіталізований. Причина такого рішення лікарів не уточнюється, BBC повідомляє, що 82-річному політку "стало зле".

Спершу главі держави надавали допомогу в його резиденції, проте згодом було ухвалено рішення про необхідність перебування у стаціонарі. Лікарі називають це "застережним заходом".

У середу президент брав участь у церемонії нагородження лауреатів Дублінського міжнародного кінофестивалю. Він вручав приз за заслуги перед кінематографом.