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Німеччина наполягає, аби у спільному комюніке G20 була згадка про Україну

Наразі у проєкті документа про війни і конфлікти згадують мимохідь.

Німеччина наполягає, аби у спільному комюніке G20 була згадка про Україну
Крістіан Лінднер
Фото: ЕРА/UPG

Німеччина наполягає, аби у спільному комюніке за підсумками зустрічі міністрів фінансів G20 у Сан-Паулу (Бразилія) була згадка про Україну, повідомляє Bloomberg.

"Схвалення комюніке залежить від геополітичної ситуації, що відображається, і від того, що ми заявляємо, що говоримо про це, і це не звичайний бізнес", - заявив Лінднер.

Міністр відзначив, що "ми не можемо уникнути того факту, що війна ведеться проти України". 

Лінднер наголосив, що не погодиться ні на одне комюніке "Великої двадцятки", в якому не згадуватимуть війну в Україні.

У проєкті комюніке серед проблем згадують конфлікти/війни в багатьох регіонах світу, але без уточнень, а також геоекономічна напруженість. Текст документа не є остаточним і може змінитися.

"Є підстави бути впевненими в тому, що комюніке може бути", - додав міністр фінансів Німеччини.

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