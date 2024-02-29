Генштаб ЗСУ: Українські воїни відбили по 22 атаки росіян на Авдіївському і Новопавлівському напрямках

Ще 11 атак ворога відбили на Лиманському.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 22 атаки росіян в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, ще 22 атаки ворога наші бійці відбили на Новопавлівському. Тут Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Загалом протягом доби відбулися 73 бойові зіткнення. Ворог завдав два ракетні та 79 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу противника. Повітряні сили збили три винищувачі-бомбардувальники Су-34. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 3 реактивних системах залпового вогню БМ-21 “Град”, 1 складу боєприпасів, 1 засобу радіоелектронної боротьби противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 29 лютого така: