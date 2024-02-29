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Євлаш: Армія РФ сконцентрувала більше 120 тисяч особового складу на лимано-куп'янському напрямку

Ворог не покидає спроби знайти слабкі місця в обороні ЗСУ і прорвати її.

Євлаш: Армія РФ сконцентрувала більше 120 тисяч особового складу на лимано-куп'янському напрямку
Колона російської техніки рухається дорогою в напрямку міста Горі, 18 серпня 2008 року.
Фото: slovoidilo.ua

Російська армія сконцентрувала близько 122,5 тисячі особового складу на лимано-куп'янському напрямку, та не покидає спроб прорвати оборону ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

"Ця кількість зберігається ще з осені минулого року. Наші військові вже навчилися давати цьому раду, але вся ця кількість незмінна, бо ворог постійно поповнює свої раніше втрачені сили", — наголосив Євлаш.

Речник підкреслює, що ворог буквально за тиждень відновлює батальйони.

"Ворог динамічно продовжує застосовувати всі наявні зразки озброєння та використовує свої резерви поблизу населеного пункту Терни, поблизу річки Чорний Жеребець намагається вийти на бар'єрний рубіж. Основною метою противника залишається Куп'янськ", — пояснив речник.

  • Раніше Ілля Євлаш попереджав, що російська армія стягує свої резерви на Харківський напрямок, їх основною ціллю є захоплення Куп'янська. 
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