ЄС заявив, що ніколи не визнає "вибори" в окупованих Росією регіонах України

Євросоюз ніколи не визнає псевдовибори в окупованих Росією регіонах України.
На цьому наголосив речник Європейської комісії Петер Стано.
Стано на своїй сторінці у соцмережі Х зазначив, що Росія розпочала дострокове голосування на так званих президентських виборах у регіонах україни, які наразі окупованої РФ.
Він назвав це порушенням міжнародного права і заявив, що "ЄС ніколи їх не визнає. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ - це все Україна! Усі причетні до цього (виборів - Ред.) будуть притягнуті до відповідальності", - зауважив речник Єврокомісії.
- Чергові вибори президента Росії призначені на 17 березня 2024 року.
- Однак цього року вперше буде триденне голосування (15-17 березня). На окупованих українських територіях голосування почали проводити достроково.