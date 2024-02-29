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ЄС заявив, що ніколи не визнає "вибори" в окупованих Росією регіонах України

У блоці назвали псевдоголосування порушенням міжнародного права.

ЄС заявив, що ніколи не визнає "вибори" в окупованих Росією регіонах України
Місцеві жителі з прапорцями РФ стоять у черзі на спецавтобуси до Ростовської області, щоб взяти участь на парламентських виборах
Фото: EPA/UPG

Євросоюз ніколи не визнає псевдовибори в окупованих Росією регіонах України.

На цьому наголосив речник Європейської комісії Петер Стано.

Стано на своїй сторінці у соцмережі Х зазначив, що Росія розпочала дострокове голосування на так званих президентських виборах у регіонах україни, які наразі окупованої РФ.

Він назвав це порушенням міжнародного права і заявив, що "ЄС ніколи їх не визнає. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ - це все Україна! Усі причетні до цього (виборів - Ред.) будуть притягнуті до відповідальності", - зауважив речник Єврокомісії.

  • Чергові вибори президента Росії призначені на 17 березня 2024 року.
  • Однак цього року вперше буде триденне голосування (15-17 березня). На окупованих українських територіях голосування почали проводити достроково.
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