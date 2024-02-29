Палата представників США схвалила законопроєкт, який дозволить уникнути “шатдауну”

Законопроєкт переносить дедлайни щодо ухвалення бюджетних законопроєктів на 8 та 22 березня.

Сьогодні, 29 лютого, Палата представників США схвалила законопроєкт про тимчасове продовження фінансування федеральних установ.

Про це повідомляє The Hill.

“Законопроєкт, який підтримали на голосуванні в нижній палаті 320 конгресмени проти 99, переносить два дедлайни (щодо ухвалення бюджетних законопроєктів – ред.) на 8 та 22 березня”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином конгресмени можуть домовитися по розбіжностях щодо витрат у бюджеті 2024 року.

Палата представників відправила резолюцію в Сенат у останній день перед 1 березня. Цього дня офіційно завершується поточне фінансування частини бюджетних програм.