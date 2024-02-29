Палата представників США схвалила законопроєкт, який дозволить уникнути “шатдауну”

Сьогодні, 29 лютого, Палата представників США схвалила законопроєкт про тимчасове продовження фінансування федеральних установ.
Про це повідомляє The Hill.
“Законопроєкт, який підтримали на голосуванні в нижній палаті 320 конгресмени проти 99, переносить два дедлайни (щодо ухвалення бюджетних законопроєктів – ред.) на 8 та 22 березня”, - йдеться у повідомленні.
Таким чином конгресмени можуть домовитися по розбіжностях щодо витрат у бюджеті 2024 року.
Палата представників відправила резолюцію в Сенат у останній день перед 1 березня. Цього дня офіційно завершується поточне фінансування частини бюджетних програм.
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У США немає єдиного закону про бюджет: фінансування усіх урядових установ визначається 12 окремими документами.
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Якщо їх не встигають ухвалити вчасно, в країні настає повний або частковий шатдаун: відомства припиняють роботу, бо їм на законодавчому рівні заборонено працювати без фінансування.
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За останні чотири десятиліття в США відбулося 10 шатдаунів.
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Якщо конгресмени не здатні домовитися про новий фінансовий документ, вони можуть ухвалити продовження фінансування установи на минулорічному рівні. Тоді дедлайн щодо рішення переноситься на пізнішу дату.