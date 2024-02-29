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Палата представників США схвалила законопроєкт, який дозволить уникнути “шатдауну”

Законопроєкт переносить дедлайни щодо ухвалення бюджетних законопроєктів на 8 та 22 березня.

Палата представників США схвалила законопроєкт, який дозволить уникнути “шатдауну”
Конгрес США
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 29 лютого, Палата представників США схвалила законопроєкт про тимчасове продовження фінансування федеральних установ. 

Про це повідомляє The Hill.

“Законопроєкт, який підтримали на голосуванні в нижній палаті 320 конгресмени проти 99, переносить два дедлайни (щодо ухвалення бюджетних законопроєктів – ред.) на 8 та 22 березня”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином конгресмени можуть домовитися по розбіжностях щодо витрат у бюджеті 2024 року.

Палата представників відправила резолюцію в Сенат у останній день перед 1 березня. Цього дня офіційно завершується поточне фінансування частини бюджетних програм.

  • У США немає єдиного закону про бюджет: фінансування усіх урядових установ визначається 12 окремими документами. 

  • Якщо їх не встигають ухвалити вчасно, в країні настає повний або частковий шатдаун: відомства припиняють роботу, бо їм на законодавчому рівні заборонено працювати без фінансування. 

  • За останні чотири десятиліття в США відбулося 10 шатдаунів. 

  • Якщо конгресмени не здатні домовитися про новий фінансовий документ, вони можуть ухвалити продовження фінансування установи на минулорічному рівні. Тоді дедлайн щодо рішення переноситься на пізнішу дату.

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