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Розвідка Австралії викрила шпигунську групу, яка завербувала колишнього депутата

Шпигунів, зокрема, цікавила інформація про оборонний пакт Aukus, який Канберра підписала з Великою Британією та США.

Розвідка Австралії викрила шпигунську групу, яка завербувала колишнього депутата
Очільник Австралійської організації безпеки та розвідки (Asio) Майк Берджесс
Фото: EPA/UPG

Національна розвідка Австралії викрила шпигунську групу під назвою “А-Team”, яка збирала таємну інформацію країни, зокрема в оборонній сфері.

Про це повідомив очільник Австралійської організації безпеки та розвідки (Asio) Майк Берджесс, пише BBC.

Шпигуни завербували австралійського політика, колишнього депутата. “Цей політик продав свою країну, партію та колишніх колег, щоб просувати інтереси іноземного режиму”, − сказав Берджесс.

Свого часу він навіть запропонував залучити до шпигунства члена родини прем’єра, однак цю схему не реалізували. Берджесс не назвав ім'я політика чи країни, з якою група співпрацювала, але зазначив, що змова розгорталася "кілька років тому". Берджесс додав, що A-Team була “агресивною та досвідченою” іноземною розвідувальною мережею, яка визначила Австралію як “пріоритетну ціль”.

“Шпигуни видавали себе за консультантів, хедхантерів, місцевих урядовців, науковців і дослідників аналітичних центрів, стверджуючи, що належать до вигаданих компаній”, − сказав він.

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Шпигуни пропонували студентам, науковцям, політикам, бізнесменам, правоохоронцям і державним службовцям тисячі доларів за інформацію на такі теми, як торгівля, зовнішня політика та оборона. Особливо їх цікавила інформація про оборонний пакт Aukus, який Австралія підписала з Великою Британією та США.

Берджесс нещодавно заявляв про небезпеку для Австралії з боку китайських розвідників. Торік він повідомив, що розвідка викрила “вулик” шпигунів, яких місцеві ЗМІ пізніше визначили як російських агентів.

Додамо, сьогодні Канберра вперше засудила до тюремного ув’язнення особу, визнану винною відповідно до законів Австралії про іноземне втручання, − за підтримку зв’язку з міністром китайського уряду.

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