УП: Німеччина розробила сценарій ймовірного нападу на НАТО

Бундестаг у звіті про аналіз ризиків для цивільного захисту створив ймовірний сценарій можливого нападу неназваного агресора на НАТО. За основу взяли приклад повномасштабної війни Росії проти України, пише УП із посиланням на звіт, який отримала в розпорядження.
"Вірогідним сценарієм" у звіті названо "напад агресора – гібридний та/або із застосуванням усього арсеналу сучасних збройних сил в усіх вимірах (сухопутний, повітряний/космічний, морський, кібернетичний та інформаційний) на територію НАТО". У документі зазначили, що війна в Україні є підтвердження того, що сучасні воєнні дії поєднують класичні та неконвенційні операції (до останніх належать кібератаки, кампанії з дезінформації та диверсії).
Потім автори навели один зі сценаріїв нападу, підкресливши, що він є лише одним із можливих. Цей сценарій складається із чотирьох етапів.
Перший триває з різним ступенем інтенсивності кілька років і передбачає гібридний вплив агресора: шпигунство, кібератаки, диверсії й атаки на життєво важливі, оборонно важливі об'єкти та критичну інфраструктуру. Ключова особливість – гібридний вплив відбувається приховано, і неможливо одразу визначити, який саме агресор його здійснює.
Другий етап триває декілька місяців і передбачає розгортання військ ворога на східних кордонах НАТО. Альянс у відповідь теж розгортає війська для стримування. Гібридний вплив продовжується, але стає інтенсивнішим, а його приховування – все меншим.
Третій етап триває щонайменше рік і передбачає відкриту військову агресію проти території Альянсу. Зокрема, вибіркові атаки з застосуванням конвенційних та неконвенційних засобів, включно з цілями на німецькій території, а також імовірні перебої в роботі супутників у Космосі.
Четвертий етап – це прорив ворога через оборонні лінії НАТО на територію Німеччини. Також перебачено повномасштабне протистояння в Космосі. Сценарій передбачає, що етап завершиться угодою про припинення вогню "не раніше, ніж через декілька місяців".
Уряд Німеччини пропонує брати цей сценарій за основу для побудови концепції цивільного захисту.
- Низка західних лідерів уже висловлювала застереження щодо можливого нападу Росії в майбутньому.
- Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Росія може атакувати країни НАТО протягом декількох наступних років. На відкритті саміту союзників України в Парижі він сказав, що відповідні сигнали надходили протягом попередніх тижнів.
- Прем'єрка Латвії Ельвіка Сіліня на Мюнхенській безпековій конференції говорила, що загрозу від Кремля мають відчувати усі члени НАТО, а не лише країни Балтії, а Європа втрачає дорогоцінний час у дискусіях.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не вважає, що Росія здатна напасти зараз. Однак не виключено, що це може відбутися через роки. За оцінкою експертів, може йтися про "п'ять-вісім" років.
- Україна неодноразово наголошувала на ймовірності нападу Росії на країни НАТО у випадку перемоги окупантів.
- Нещодавно США повідомили союзникам, що Росія вже цього року може розгорнути ядерну зброю або макет боєголовки в космосі.