Захід розкритикував закон про нацбезпеку Гонконгу, який мають незабаром схвалити

Закон, відомий як стаття 23, буде націлений на такі злочини, як державна зрада, крадіжка державної таємниці, шпигунство, диверсія, заколот і “зовнішнє втручання”.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон та інші іноземні політики розкритикували майбутній закон про безпеку Гонконгу, пише Reuters.

Закон, відомий як стаття 23, буде націлений на такі злочини, як державна зрада, крадіжка державної таємниці, шпигунство, диверсія, заколот і “зовнішнє втручання”, зокрема з боку іноземних урядів.

Період публічних консультацій щодо запропонованого закону завершився цього тижня. Очікується, що законодавча влада міста, в якій переважають пропекінські законодавці, незабаром схвалить законопроєкт.

Кемерон, зокрема, зазначив, що “розпливчасті посилання на “зовнішні сили” та новий злочин “зовнішнє втручання” загрожують законній та законній дипломатичній та консульській діяльності, яку захищає Віденська конвенція про консульські зносини.

Державний департамент США також стежить за законом та його наслідками для громадян США, інвестицій та компаній, які працюють у Гонконгу.

У міністерстві закордонних справ КНР заявили, що західні політики “зловмисно дискредитують і атакують права людини, свободи та верховенство права Гонконгу”.

Цього тижня китайські законодавці також внесли зміни до закону про державну таємницю, розширивши сферу конфіденційної інформації з обмеженим доступом до “робочої таємниці”.