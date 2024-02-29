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Захід розкритикував закон про нацбезпеку Гонконгу, який мають незабаром схвалити

Закон, відомий як стаття 23, буде націлений на такі злочини, як державна зрада, крадіжка державної таємниці, шпигунство, диверсія, заколот і “зовнішнє втручання”.

Захід розкритикував закон про нацбезпеку Гонконгу, який мають незабаром схвалити
Законодавча рада Гонконгу
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон та інші іноземні політики розкритикували майбутній закон про безпеку Гонконгу, пише Reuters.

Закон, відомий як стаття 23, буде націлений на такі злочини, як державна зрада, крадіжка державної таємниці, шпигунство, диверсія, заколот і “зовнішнє втручання”, зокрема з боку іноземних урядів.

Період публічних консультацій щодо запропонованого закону завершився цього тижня. Очікується, що законодавча влада міста, в якій переважають пропекінські законодавці, незабаром схвалить законопроєкт.

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Кемерон, зокрема, зазначив, що “розпливчасті посилання на “зовнішні сили” та новий злочин “зовнішнє втручання” загрожують законній та законній дипломатичній та консульській діяльності, яку захищає Віденська конвенція про консульські зносини.

Державний департамент США також стежить за законом та його наслідками для громадян США, інвестицій та компаній, які працюють у Гонконгу.

У міністерстві закордонних справ КНР заявили, що західні політики “зловмисно дискредитують і атакують права людини, свободи та верховенство права Гонконгу”.

Цього тижня китайські законодавці також внесли зміни до закону про державну таємницю, розширивши сферу конфіденційної інформації з обмеженим доступом до “робочої таємниці”.

  • Після масових продемократичних протестів у фінансовому центрі Пекін у 2020 році запровадив закон про національну безпеку, який передбачає покарання, серед іншого, за підривну діяльність і змову з іноземними силами, − аж до довічного ув’язнення.
  • За даними Бюро безпеки Гонконгу, за ймовірні порушення національної безпеки затримали понад 290 осіб. 
  • Обвинувачення висунули 174 особам і п’яти компаніям, зокрема медіамагнату та прихильнику демократії Джиммі Лаю.
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